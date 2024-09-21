НАТО стоит «уйти в отставку» в след за его нынешнем генсеком Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила Global Times. Там же отметили, что альянс, придерживаясь стремления к «абсолютной безопасности» и менталитета холодной войны, разрушает Европу.
«Мы призываем НАТО „уйти в отставку“ вместе с его уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, неправильной практикой пропаганды военной силы и стремления к „абсолютной безопасности“», — заявила китайская газета. Там также отметили, что альянс не смог сделать мир более мирными и безопасными, само существование НАТО и его расширение лишь добавили дилемм безопасности.
Ранее сообщалось, что в должность генерального секретаря НАТО вступит Марк Рютте, который сменит на данном посту Столтенберга. Передачу полномочий проведут в ходе официальной церемонии в октябре 2024 года.
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