Новый генсек НАТО сменит Столтенберга с октября

11 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг уходит с поста генсека НАТО в октябре этого года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В октябре 2024 года состоится церемония вступления в должность нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сменит на своем посту Йенса Столтенберга, чей срок полномочий подходит к концу. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса. «1 октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте», — уточнили в пресс-службе объединения. Передача полномочий пройдет в ходе официальной церемонии. Для назначения нового генсека было необходимо согласование всех членов альянса, однако кандидатуру Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. По итогу его поддержали все члены. Марку Рютте 57 лет. Он ранее возглавлял правительство Нидерландов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что смена генсека НАТО ничего не изменит для России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В октябре 2024 года состоится церемония вступления в должность нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сменит на своем посту Йенса Столтенберга, чей срок полномочий подходит к концу. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса. «1 октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте», — уточнили в пресс-службе объединения. Передача полномочий пройдет в ходе официальной церемонии. Для назначения нового генсека было необходимо согласование всех членов альянса, однако кандидатуру Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. По итогу его поддержали все члены. Марку Рютте 57 лет. Он ранее возглавлял правительство Нидерландов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что смена генсека НАТО ничего не изменит для России, передает RT.