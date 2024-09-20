20 сентября 2024

Масштабные проверки мигрантов прошли в Челябинской области. Видео

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Иностранные граждане были поставлены на фотоучет (архивное фото) Фото:

Масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами прошли в Челябинской области. Рейды охватили не только областной центр, но и районы, включая Чесменский и Варненский, а также небольшие города, такие как Усть-Катав и Копейск, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Рейды прошли как в областном центре, так и в районах и небольших городах Челябинской области», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Чесменском районе выявлены два нарушения пограничного режима, а с начала года здесь зафиксировано шесть административных правонарушений. В Усть-Катаве проверки охватили места проживания мигрантов.

В Верхнеуральском районе полицейские проверили цех по производству шлакоблока, где работают иностранцы, но нарушений не обнаружили. В Варненском районе полиция выявила два факта нарушения миграционных правил, а в Копейске — три правонарушения. Все проверенные иностранные граждане были поставлены на фотоучет и проверены на причастность к преступлениям, добавили в полицейском главке.

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Масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами прошли в Челябинской области. Рейды охватили не только областной центр, но и районы, включая Чесменский и Варненский, а также небольшие города, такие как Усть-Катав и Копейск, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Рейды прошли как в областном центре, так и в районах и небольших городах Челябинской области», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Чесменском районе выявлены два нарушения пограничного режима, а с начала года здесь зафиксировано шесть административных правонарушений. В Усть-Катаве проверки охватили места проживания мигрантов. В Верхнеуральском районе полицейские проверили цех по производству шлакоблока, где работают иностранцы, но нарушений не обнаружили. В Варненском районе полиция выявила два факта нарушения миграционных правил, а в Копейске — три правонарушения. Все проверенные иностранные граждане были поставлены на фотоучет и проверены на причастность к преступлениям, добавили в полицейском главке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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