Депутат Тюменской облдумы и генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак попросил у патриарха Кирилла благословления на дальнейшие свершения. Это произошло после награждения Нака орденом РПЦ.
«Ровно девять лет назад вы, ваше святейшество, меня благословили на строительство этого храма и строительство железных дорог. Вот храм, вот построены сотни километров автомобильных и железных дорог, десятки объектов. Ваше святейшество, позвольте мне получить еще одно благо. Благословите меня и моих соратников на наши грядущие труды», — обратился Игорь Нак к патриарху. Трансляцию церемонии награждения вели журналисты «Ямал-Медиа».
Нак получил из рук патриарха орден преподобного Серафима Саровского. Поле вручения награды, предстоятель благословил строителя.
Собор Преображения Господня в Салехарде строился с 2012 года. С 2016 года работы по возведению храма вела компания Нака. Вместе с ним, наградами были отмечены губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и другие.
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