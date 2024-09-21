Депутат Тюменской облдумы попросил благословения патриарха в Салехарде. Видео

Директор «Ямалтрансстрой» Игорь Нак попросил благословения патриарха Кирилла
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Патриарх Кирилл благословил Игоря Нака на дальнейшие свершения (архивное фото)
Патриарх Кирилл благословил Игоря Нака на дальнейшие свершения (архивное фото) Фото:
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Депутат Тюменской облдумы и генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак попросил у патриарха Кирилла благословления на дальнейшие свершения. Это произошло после награждения Нака орденом РПЦ. 

«Ровно девять лет назад вы, ваше святейшество, меня благословили на строительство этого храма и строительство железных дорог. Вот храм, вот построены сотни километров автомобильных и железных дорог, десятки объектов. Ваше святейшество, позвольте мне получить еще одно благо. Благословите меня и моих соратников на наши грядущие труды», — обратился Игорь Нак к патриарху. Трансляцию церемонии награждения вели журналисты «Ямал-Медиа».

Нак получил из рук патриарха орден преподобного Серафима Саровского. Поле вручения награды, предстоятель благословил строителя.

Собор Преображения Господня в Салехарде строился с 2012 года. С 2016 года работы по возведению храма вела компания Нака. Вместе с ним, наградами были отмечены губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и другие.  

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Депутат Тюменской облдумы и генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак попросил у патриарха Кирилла благословления на дальнейшие свершения. Это произошло после награждения Нака орденом РПЦ.  « Ровно девять лет назад вы, ваше святейшество, меня благословили на строительство этого храма и строительство железных дорог. Вот храм, вот построены сотни километров автомобильных и железных дорог, десятки объектов. Ваше святейшество, позвольте мне получить еще одно благо. Благословите меня и моих соратников на наши грядущие труды», — обратился Игорь Нак к патриарху. Трансляцию церемонии награждения вели журналисты «Ямал-Медиа». Нак получил из рук патриарха орден преподобного Серафима Саровского. Поле вручения награды, предстоятель благословил строителя. Собор Преображения Господня в Салехарде строился с 2012 года. С 2016 года работы по возведению храма вела компания Нака. Вместе с ним, наградами были отмечены губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и другие.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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