Россия атаковала сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

Сухогруз перевозил припасы и ракеты, которые доставили Украине с Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы. Информацию сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — рассказали в ведомстве во время брифинга. Также сообщается, что российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».
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