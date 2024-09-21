Армия и оружие Россия атаковала сухогруз с западными ракетами и боеприпасами 21 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + Сухогруз перевозил припасы и ракеты, которые доставили Украине с Запада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — рассказали в ведомстве во время брифинга. Также сообщается, что российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские силы нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — рассказали в ведомстве во время брифинга. Также сообщается, что российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям