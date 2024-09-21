Россия атаковала сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

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Сухогруз перевозил припасы и ракеты, которые доставили Украине с Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы. Информацию сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — рассказали в ведомстве во время брифинга. Также сообщается, что российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

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Российские силы нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — рассказали в ведомстве во время брифинга. Также сообщается, что российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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