Пермяков ждут мокрый снег и холодный ветер

В Пермском крае прогнозируется мокрый снег
В Пермском крае ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможно усиление ветра. Об этом предупредили представители МЧС России по региону.
«По данным Пермского ЦГМС ночью 22 сентября ночью прогнозируется дождь, по северо-востоку с мокрым снегом. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Прикамья».
Ранее синоптики прогнозировали в Пермском крае похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В воскресенье днем ожидаются ливни в регионе, возможно и выпадение снежной крупы, отмечали метеорологи.
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