20 сентября 2024

Пермяков ждут мокрый снег и холодный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пермском крае прогнозируется мокрый снег
В Пермском крае прогнозируется мокрый снег Фото:

В Пермском крае ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможно усиление ветра. Об этом предупредили представители МЧС России по региону.

«По данным Пермского ЦГМС ночью 22 сентября ночью прогнозируется дождь, по северо-востоку с мокрым снегом. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Прикамья».

Ранее синоптики прогнозировали в Пермском крае похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В воскресенье днем ожидаются ливни в регионе, возможно и выпадение снежной крупы, отмечали метеорологи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможно усиление ветра. Об этом предупредили представители МЧС России по региону. «По данным Пермского ЦГМС ночью 22 сентября ночью прогнозируется дождь, по северо-востоку с мокрым снегом. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Прикамья». Ранее синоптики прогнозировали в Пермском крае похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В воскресенье днем ожидаются ливни в регионе, возможно и выпадение снежной крупы, отмечали метеорологи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...