20 сентября 2024

Из-за вспышки пневмонии в Челябинске отправили на дистант еще одну школу

© Служба новостей «URA.RU»
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До 29 сентября дети будут учиться дома (архивное фото)
До 29 сентября дети будут учиться дома (архивное фото) Фото:

Вторая за неделю школа в Челябинске перешла на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Школу № 105 по улице Кузнецова отправили на «удаленку» с 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«В Челябинске школу № 105 отправили на дистант из-за вспышки пневмонии. На такую форму обучения школа переведена с 20 по 29 сентября», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит сайт «74.ру».

Ранее на дистанционное обучение была переведена школа № 121 на улице Свободы, где также была зафиксирована вспышка пневмонии. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания. Школа №121 переведена на дистант до 28 сентября.

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Вторая за неделю школа в Челябинске перешла на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Школу № 105 по улице Кузнецова отправили на «удаленку» с 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. «В Челябинске школу № 105 отправили на дистант из-за вспышки пневмонии. На такую форму обучения школа переведена с 20 по 29 сентября», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит сайт «74.ру». Ранее на дистанционное обучение была переведена школа № 121 на улице Свободы, где также была зафиксирована вспышка пневмонии. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания. Школа №121 переведена на дистант до 28 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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