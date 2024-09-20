Из-за вспышки пневмонии в Челябинске отправили на дистант еще одну школу

Вторая за неделю школа в Челябинске перешла на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Школу № 105 по улице Кузнецова отправили на «удаленку» с 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
«В Челябинске школу № 105 отправили на дистант из-за вспышки пневмонии. На такую форму обучения школа переведена с 20 по 29 сентября», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит сайт «74.ру».
Ранее на дистанционное обучение была переведена школа № 121 на улице Свободы, где также была зафиксирована вспышка пневмонии. В региональном Роспотребнадзоре эту меру приняли в рамках по недопущению распространения заболевания. Школа №121 переведена на дистант до 28 сентября.
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