Женщина в Магнитогорске заперла младенца в машине и ушла в торговый центр

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина закрыла в машине новорожденного ребенка и ушла в торговый центр. Громкий плач младенца услышали очевидцы и вызвали полицию. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«После получения информации на место выехали сотрудники полиции. На данный момент полицейскими устанавливается объективная картина произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В машине, в которой находился ребенок, окна были открыты на один сантиметр и только передние, сообщили очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок громко плакал и практически захлебывался. Сигнализация у машины была отключена. Женщину пытались найти по системе оповещения в комплексе, но на информацию она не отреагировала. «Тогда мы позвонили в дежурную часть», — рассказали очевидцы.
Женщина пришла к машине на парковке около ТРЦ «Гостиный двор» спустя почти час, хотя утверждала, что отлучилась всего на 15 минут. Вместе с 16-летним сыном они ходили за покупками. Приехавшие сотрудники полиции выписали ей штраф в размере 1000 рублей. «По результатам проверки в отношении законного представителя несовершеннолетнего будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!