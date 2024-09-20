20 сентября 2024

Полиция сорвала необычную выставку художников в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге полиция сорвала выставку современного искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке документов у ТРЦ Пассаж. Екатеринбург, рейд полиции
Полиция появилась после того, как неизвестные в штатском вывели посетителей выставки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на выставку современного искусства в заброшенных зданиях нагрянула полиция. Организаторы в спешке сообщили об отмене мероприятия.

«Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет», — говорится в сообщении telegram-канала Zabroshka_ekb. По словам очевидцев, неизвестные в штатском начали их разгонять из-за того, что выставка не согласована. После этого приехала полиция и пошла обыскивать территорию.

Выставка «Zabroshka: Энтропия» должна была пройти 21 сентября в неиспользуемых ангарах за главным управлением Свердловской железной дороги. На ней художники бы представили перфомансы авангардного звукового искусства с апатичной электронной музыкой и проводили бы экскурсии. После этого вечером планировалась рейв-вечеринка с участием андеграундных исполнителей, таких как Кубалибра, Rebal и Dota 3.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на выставку современного искусства в заброшенных зданиях нагрянула полиция. Организаторы в спешке сообщили об отмене мероприятия. «Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет», — говорится в сообщении telegram-канала Zabroshka_ekb. По словам очевидцев, неизвестные в штатском начали их разгонять из-за того, что выставка не согласована. После этого приехала полиция и пошла обыскивать территорию. Выставка «Zabroshka: Энтропия» должна была пройти 21 сентября в неиспользуемых ангарах за главным управлением Свердловской железной дороги. На ней художники бы представили перфомансы авангардного звукового искусства с апатичной электронной музыкой и проводили бы экскурсии. После этого вечером планировалась рейв-вечеринка с участием андеграундных исполнителей, таких как Кубалибра, Rebal и Dota 3. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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