В Екатеринбурге на выставку современного искусства в заброшенных зданиях нагрянула полиция. Организаторы в спешке сообщили об отмене мероприятия.
«Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет», — говорится в сообщении telegram-канала Zabroshka_ekb. По словам очевидцев, неизвестные в штатском начали их разгонять из-за того, что выставка не согласована. После этого приехала полиция и пошла обыскивать территорию.
Выставка «Zabroshka: Энтропия» должна была пройти 21 сентября в неиспользуемых ангарах за главным управлением Свердловской железной дороги. На ней художники бы представили перфомансы авангардного звукового искусства с апатичной электронной музыкой и проводили бы экскурсии. После этого вечером планировалась рейв-вечеринка с участием андеграундных исполнителей, таких как Кубалибра, Rebal и Dota 3.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!