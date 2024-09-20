20 сентября 2024

Боевые машины с челябинскими двигателями помогают проламывать оборону противника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, колонна военной техники, бмпт-2 терминатор
«Терминатор» — уникальная машина и является основной машиной поддержки танков (архивное фото) Фото:

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогают проламывать оборону противника, занимая их лесополосы. Рассказ командира с позывным «Купол» привели в пресс-службе Минобороны РФ.

«Машина уникальная, является основной машиной поддержки танков и различного вооружения. Основное орудие — две снарядные пушки. Внутри экипаж — пять человек. Хорошо работает с пехотой — помогает проламывать оборону противника, занимая лесополки», — рассказал командир БМПТ — «Терминатор» с позывным «Купол». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.

БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности, он способен атаковать до четырех целей одновременно.

«Машина безотказная, работает хорошо, стреляет метко и четко. Мы на ней работали на Авдеевском направлении — завозили и прикрывали пехоту и танки», — сообщил командир взвода с позывным «Урал».

Сейчас экипажи БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» проводит подготовку на полигонах. Подготовка проводится перед выполнением боевых задач на передовой, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогают проламывать оборону противника, занимая их лесополосы. Рассказ командира с позывным «Купол» привели в пресс-службе Минобороны РФ. «Машина уникальная, является основной машиной поддержки танков и различного вооружения. Основное орудие — две снарядные пушки. Внутри экипаж — пять человек. Хорошо работает с пехотой — помогает проламывать оборону противника, занимая лесополки», — рассказал командир БМПТ — «Терминатор» с позывным «Купол». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности, он способен атаковать до четырех целей одновременно. «Машина безотказная, работает хорошо, стреляет метко и четко. Мы на ней работали на Авдеевском направлении — завозили и прикрывали пехоту и танки», — сообщил командир взвода с позывным «Урал». Сейчас экипажи БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» проводит подготовку на полигонах. Подготовка проводится перед выполнением боевых задач на передовой, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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