Боевые машины с челябинскими двигателями помогают проламывать оборону противника. Видео

21 сентября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

«Терминатор» — уникальная машина и является основной машиной поддержки танков (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогают проламывать оборону противника, занимая их лесополосы. Рассказ командира с позывным «Купол» привели в пресс-службе Минобороны РФ. «Машина уникальная, является основной машиной поддержки танков и различного вооружения. Основное орудие — две снарядные пушки. Внутри экипаж — пять человек. Хорошо работает с пехотой — помогает проламывать оборону противника, занимая лесополки», — рассказал командир БМПТ — «Терминатор» с позывным «Купол». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности, он способен атаковать до четырех целей одновременно. «Машина безотказная, работает хорошо, стреляет метко и четко. Мы на ней работали на Авдеевском направлении — завозили и прикрывали пехоту и танки», — сообщил командир взвода с позывным «Урал». Сейчас экипажи БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» проводит подготовку на полигонах. Подготовка проводится перед выполнением боевых задач на передовой, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогают проламывать оборону противника, занимая их лесополосы. Рассказ командира с позывным «Купол» привели в пресс-службе Минобороны РФ. «Машина уникальная, является основной машиной поддержки танков и различного вооружения. Основное орудие — две снарядные пушки. Внутри экипаж — пять человек. Хорошо работает с пехотой — помогает проламывать оборону противника, занимая лесополки», — рассказал командир БМПТ — «Терминатор» с позывным «Купол». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности, он способен атаковать до четырех целей одновременно. «Машина безотказная, работает хорошо, стреляет метко и четко. Мы на ней работали на Авдеевском направлении — завозили и прикрывали пехоту и танки», — сообщил командир взвода с позывным «Урал». Сейчас экипажи БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» проводит подготовку на полигонах. Подготовка проводится перед выполнением боевых задач на передовой, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.