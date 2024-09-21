«О.Н.»: мужчина забил отца молотком из-за споров об Украине

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Владимира обвинили в убийстве и назначили шесть лет колонии Фото:

Мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

«По версии Владимира, отец отошел в комнату, вернулся с молотком и напал на него — мужчина выхватил оружие и нанес не меньше 10 ударов. Затем продолжил бить подвернувшимся под руку чайником. Пенсионер скончался», — пишут «О.Н.» в своем telegram-канале. Там добавили, что спор начался из-за негативного отношения отца к украинцам.

Владимир жил вместе с супругой и 63-летним отцом в поселке Добрятино под Гусь-Хрустальным. По словам мужчины, отец часто смотрел новости по телевизору, а также упрекал сына в том, что тот женился на украинке. В мае 2023 года во время застолья пенсионер высказался об уходе ЧВК «Вагнер» из зоны СВО и атаке украинского БПЛА по Кремлю. «Украинцы все могут, а русские нет», — ответил ему Владимир. После споров сын ударил отца по носу, а затем забил молотком. Владимира обвинили в убийстве и дали шесть лет колонии. Он признал вину и раскаялся.

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Мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Об этом сообщают «Осторожно, новости». «По версии Владимира, отец отошел в комнату, вернулся с молотком и напал на него — мужчина выхватил оружие и нанес не меньше 10 ударов. Затем продолжил бить подвернувшимся под руку чайником. Пенсионер скончался», — пишут «О.Н.» в своем telegram-канале. Там добавили, что спор начался из-за негативного отношения отца к украинцам. Владимир жил вместе с супругой и 63-летним отцом в поселке Добрятино под Гусь-Хрустальным. По словам мужчины, отец часто смотрел новости по телевизору, а также упрекал сына в том, что тот женился на украинке. В мае 2023 года во время застолья пенсионер высказался об уходе ЧВК «Вагнер» из зоны СВО и атаке украинского БПЛА по Кремлю. «Украинцы все могут, а русские нет», — ответил ему Владимир. После споров сын ударил отца по носу, а затем забил молотком. Владимира обвинили в убийстве и дали шесть лет колонии. Он признал вину и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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