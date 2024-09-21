«О.Н.»: мужчина забил отца молотком из-за споров об Украине

21 сентября 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Владимира обвинили в убийстве и назначили шесть лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Об этом сообщают «Осторожно, новости». «По версии Владимира, отец отошел в комнату, вернулся с молотком и напал на него — мужчина выхватил оружие и нанес не меньше 10 ударов. Затем продолжил бить подвернувшимся под руку чайником. Пенсионер скончался», — пишут «О.Н.» в своем telegram-канале. Там добавили, что спор начался из-за негативного отношения отца к украинцам. Владимир жил вместе с супругой и 63-летним отцом в поселке Добрятино под Гусь-Хрустальным. По словам мужчины, отец часто смотрел новости по телевизору, а также упрекал сына в том, что тот женился на украинке. В мае 2023 года во время застолья пенсионер высказался об уходе ЧВК «Вагнер» из зоны СВО и атаке украинского БПЛА по Кремлю. «Украинцы все могут, а русские нет», — ответил ему Владимир. После споров сын ударил отца по носу, а затем забил молотком. Владимира обвинили в убийстве и дали шесть лет колонии. Он признал вину и раскаялся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Об этом сообщают «Осторожно, новости». «По версии Владимира, отец отошел в комнату, вернулся с молотком и напал на него — мужчина выхватил оружие и нанес не меньше 10 ударов. Затем продолжил бить подвернувшимся под руку чайником. Пенсионер скончался», — пишут «О.Н.» в своем telegram-канале. Там добавили, что спор начался из-за негативного отношения отца к украинцам. Владимир жил вместе с супругой и 63-летним отцом в поселке Добрятино под Гусь-Хрустальным. По словам мужчины, отец часто смотрел новости по телевизору, а также упрекал сына в том, что тот женился на украинке. В мае 2023 года во время застолья пенсионер высказался об уходе ЧВК «Вагнер» из зоны СВО и атаке украинского БПЛА по Кремлю. «Украинцы все могут, а русские нет», — ответил ему Владимир. После споров сын ударил отца по носу, а затем забил молотком. Владимира обвинили в убийстве и дали шесть лет колонии. Он признал вину и раскаялся.