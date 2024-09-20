20 сентября 2024

В Свердловской области затопило крупную шахту

В Североуральске затопило шахту «Черемуховская», началась откачка воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры
Потоп не повлиял на работу шахтеров (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) затопило шахту «Черемуховская». Специалисты откачивают воду.

«Из-за сбоя работы дренажного насоса произошло подтопление. Специалисты оперативно приступили к откачке воды. Шахта работает в штатном режиме. Инцидент на работу подразделения не повлиял», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

На верхних уровнях ведутся восстановительные работы — с соблюдением всех мер безопасности, уточнил собеседник агентства. А руководство шахты и контролирующие органы постоянно следят за ситуацией.

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В Североуральске (Свердловская область) затопило шахту «Черемуховская». Специалисты откачивают воду. «Из-за сбоя работы дренажного насоса произошло подтопление. Специалисты оперативно приступили к откачке воды. Шахта работает в штатном режиме. Инцидент на работу подразделения не повлиял», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. На верхних уровнях ведутся восстановительные работы — с соблюдением всех мер безопасности, уточнил собеседник агентства. А руководство шахты и контролирующие органы постоянно следят за ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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