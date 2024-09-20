В Свердловской области затопило крупную шахту

Потоп не повлиял на работу шахтеров (архивное фото)
В Североуральске (Свердловская область) затопило шахту «Черемуховская». Специалисты откачивают воду.
«Из-за сбоя работы дренажного насоса произошло подтопление. Специалисты оперативно приступили к откачке воды. Шахта работает в штатном режиме. Инцидент на работу подразделения не повлиял», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
На верхних уровнях ведутся восстановительные работы — с соблюдением всех мер безопасности, уточнил собеседник агентства. А руководство шахты и контролирующие органы постоянно следят за ситуацией.
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