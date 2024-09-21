Путин направил срочную телеграмму Пашиняну

Путин подчеркнул важность развития отношений Москвы и Еревана
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Путин по случаю Дня независимости Армении направил поздравительное послание премьер-министру Пашиняну
Путин по случаю Дня независимости Армении направил поздравительное послание премьер-министру Пашиняну Фото:

Президент России Владимир Путин отправил срочную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поздравив его с Днем независимости и подчеркнув важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме президента РФ, ее приводит ТАСС. Он также выразил пожелание здоровья и успехов Пашиняну, а жителям Армении счастья и процветания.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин тоже направил поздравление премьер-министру Армении. Он выразил уверенность в том, что углубление двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать долгосрочным интересам обеих стран.

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Президент России Владимир Путин отправил срочную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поздравив его с Днем независимости и подчеркнув важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. «Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме президента РФ, ее приводит ТАСС. Он также выразил пожелание здоровья и успехов Пашиняну, а жителям Армении счастья и процветания. Глава правительства РФ Михаил Мишустин тоже направил поздравление премьер-министру Армении. Он выразил уверенность в том, что углубление двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать долгосрочным интересам обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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