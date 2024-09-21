Путин направил срочную телеграмму Пашиняну

Президент России Владимир Путин отправил срочную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поздравив его с Днем независимости и подчеркнув важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме президента РФ, ее приводит ТАСС. Он также выразил пожелание здоровья и успехов Пашиняну, а жителям Армении счастья и процветания.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин тоже направил поздравление премьер-министру Армении. Он выразил уверенность в том, что углубление двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать долгосрочным интересам обеих стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.