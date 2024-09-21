Украина пошла на уступки по транзиту российского газа

Украина дала согласие на продолжение транзита российского газа через свою территорию в Венгрию. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко.
«Украинской стороной публично и в коммуникации с Европейской комиссией подтверждено, что действующее законодательство не исключает возможности другим нефтяным трейдерам, к которым не применены национальные санкции, продолжать деятельность на территории Украины», — говорится в документе, который публикует Геращенко на своей странице в Х. По информации, доступной Украине и предварительной оценке Европейской комиссии, компания «Лукойл» не является единственным поставщиком энергоресурсов российского происхождения в страны Евросоюза.
В соответствии с положениями о Министерстве энергетики Украины, главным органом, отвечающим за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе страны, является Министерство энергетики Украины. Данное заявление последовал в ответ на запрос касательно продолжения транзита через территорию Украины сырой нефти и газа из России в Венгрию.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о независимости страны от украинских транзитных маршрутов российского газа. По его словам, венгерская сторона не будет затронута возможным прекращением транзита газа через Украину после 2025 года, так как страна обладает необходимой инфраструктурой для обеспечения своих потребностей в газе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.