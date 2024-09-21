FIDE пожаловалась на давление Украины из-за восстановления россиян в правах

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Украина оказывает давление на генассамблею FIDE по вопросу о допуске россиян
Украина оказывает давление на генассамблею FIDE по вопросу о допуске россиян Фото:

На генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) представители Украины оказывают давление на делегатов в связи с обсуждением вопроса о восстановлении россиян и белорусов в правах. Об этом сообщили в конгрессе FIDE.

«Представители украинской делегации в кулуарах подходят к делегатам, представителям FIDE и открыто угрожают и шантажируют в случае поддержки идеи возвращения россиян и белорусов», — заявил источник ТАСС из FIDE. Конгресс, на котором обсуждается вопрос о полноценном возвращении российских и белорусских шахматистов, начался 17 сентября в Будапеште.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал свое мнение относительно требования Федерации шахмат Украины о не включении в повестку дня генеральной ассамблеи вопроса о допуске российских и белорусских шахматистов к участию в соревнованиях под своими флагом и гимном. Президент ФШР подчеркнул, что на текущий момент важно стремиться к мирному сосуществованию и примирению народов, и что спорт должен способствовать объединению людей и здоровой конкуренции, а не конфликтам и применению силы, передает Sport24.

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На генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) представители Украины оказывают давление на делегатов в связи с обсуждением вопроса о восстановлении россиян и белорусов в правах. Об этом сообщили в конгрессе FIDE. «Представители украинской делегации в кулуарах подходят к делегатам, представителям FIDE и открыто угрожают и шантажируют в случае поддержки идеи возвращения россиян и белорусов», — заявил источник ТАСС из FIDE. Конгресс, на котором обсуждается вопрос о полноценном возвращении российских и белорусских шахматистов, начался 17 сентября в Будапеште. Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал свое мнение относительно требования Федерации шахмат Украины о не включении в повестку дня генеральной ассамблеи вопроса о допуске российских и белорусских шахматистов к участию в соревнованиях под своими флагом и гимном. Президент ФШР подчеркнул, что на текущий момент важно стремиться к мирному сосуществованию и примирению народов, и что спорт должен способствовать объединению людей и здоровой конкуренции, а не конфликтам и применению силы, передает Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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