FIDE пожаловалась на давление Украины из-за восстановления россиян в правах

На генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) представители Украины оказывают давление на делегатов в связи с обсуждением вопроса о восстановлении россиян и белорусов в правах. Об этом сообщили в конгрессе FIDE.
«Представители украинской делегации в кулуарах подходят к делегатам, представителям FIDE и открыто угрожают и шантажируют в случае поддержки идеи возвращения россиян и белорусов», — заявил источник ТАСС из FIDE. Конгресс, на котором обсуждается вопрос о полноценном возвращении российских и белорусских шахматистов, начался 17 сентября в Будапеште.
Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал свое мнение относительно требования Федерации шахмат Украины о не включении в повестку дня генеральной ассамблеи вопроса о допуске российских и белорусских шахматистов к участию в соревнованиях под своими флагом и гимном. Президент ФШР подчеркнул, что на текущий момент важно стремиться к мирному сосуществованию и примирению народов, и что спорт должен способствовать объединению людей и здоровой конкуренции, а не конфликтам и применению силы, передает Sport24.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.