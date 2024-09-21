Начальник пиротехнического отдела МЧС погиб при разминировании под Курском

21 сентября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Вячеслав Цоффка погиб при разминировании в Курской области Фото: МЧС РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Личный состав МЧС России выразил соболезнования в связи со случившимся. «В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал [Вячеслав Цоффка], всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова цитирует официальный telegram-канал ведомости. Цоффка был высококвалифицированным специалистом, который неоднократно участвовал в гуманитарных операциях по разминированию. Его служебная деятельность отмечена множеством наград, включая орден Мужества и другие значимые государственные и ведомственные награды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Личный состав МЧС России выразил соболезнования в связи со случившимся. «В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал [Вячеслав Цоффка], всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова цитирует официальный telegram-канал ведомости. Цоффка был высококвалифицированным специалистом, который неоднократно участвовал в гуманитарных операциях по разминированию. Его служебная деятельность отмечена множеством наград, включая орден Мужества и другие значимые государственные и ведомственные награды.