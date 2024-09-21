Начальник пиротехнического отдела МЧС погиб при разминировании под Курском

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Вячеслав Цоффка погиб при разминировании в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Личный состав МЧС России выразил соболезнования в связи со случившимся.

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал [Вячеслав Цоффка], всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова цитирует официальный telegram-канал ведомости.

Цоффка был высококвалифицированным специалистом, который неоднократно участвовал в гуманитарных операциях по разминированию. Его служебная деятельность отмечена множеством наград, включая орден Мужества и другие значимые государственные и ведомственные награды.

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В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Личный состав МЧС России выразил соболезнования в связи со случившимся. «В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал [Вячеслав Цоффка], всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова цитирует официальный telegram-канал ведомости. Цоффка был высококвалифицированным специалистом, который неоднократно участвовал в гуманитарных операциях по разминированию. Его служебная деятельность отмечена множеством наград, включая орден Мужества и другие значимые государственные и ведомственные награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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