Начальник пиротехнического отдела МЧС погиб при разминировании под Курском

В Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Личный состав МЧС России выразил соболезнования в связи со случившимся.
«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал [Вячеслав Цоффка], всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — сказал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова цитирует официальный telegram-канал ведомости.
Цоффка был высококвалифицированным специалистом, который неоднократно участвовал в гуманитарных операциях по разминированию. Его служебная деятельность отмечена множеством наград, включая орден Мужества и другие значимые государственные и ведомственные награды.
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