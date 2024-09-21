21 сентября 2024
20 сентября 2024

Челябинские автомобилисты сделали из машин букву Z в поддержку бойцов СВО. Видео

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, флаг россии, автопробег с флагами
К акции присоединилось более 50 автомобилей (архивное фото) Фото:

В селе Кунашак Челябинской области водители сделали из автомобилей букву Z в поддержку бойцов специальной военной операции. Посредством автопробега, в ходе которого удалось собрать гуманитарную помощь, жители решили помочь тем, кто находится в зоне проведения СВО.

«Мероприятие устроили в поддержку СВО, наших парней. Чтобы они там, защищая нас, видели наше содействие. Собрали гуманитарную помощь, сбор решили сделать спонтанно», — цитирует слова организатора автопробега Ильяса Самохвалова газета «Знамя труда».

По сведениям издания, на мероприятие собралось более полусотни машин. Это представители автоклубов и просто неравнодушные люди.

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В селе Кунашак Челябинской области водители сделали из автомобилей букву Z в поддержку бойцов специальной военной операции. Посредством автопробега, в ходе которого удалось собрать гуманитарную помощь, жители решили помочь тем, кто находится в зоне проведения СВО. «Мероприятие устроили в поддержку СВО, наших парней. Чтобы они там, защищая нас, видели наше содействие. Собрали гуманитарную помощь, сбор решили сделать спонтанно», — цитирует слова организатора автопробега Ильяса Самохвалова газета «Знамя труда». По сведениям издания, на мероприятие собралось более полусотни машин. Это представители автоклубов и просто неравнодушные люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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