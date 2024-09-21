В селе Кунашак Челябинской области водители сделали из автомобилей букву Z в поддержку бойцов специальной военной операции. Посредством автопробега, в ходе которого удалось собрать гуманитарную помощь, жители решили помочь тем, кто находится в зоне проведения СВО.
«Мероприятие устроили в поддержку СВО, наших парней. Чтобы они там, защищая нас, видели наше содействие. Собрали гуманитарную помощь, сбор решили сделать спонтанно», — цитирует слова организатора автопробега Ильяса Самохвалова газета «Знамя труда».
По сведениям издания, на мероприятие собралось более полусотни машин. Это представители автоклубов и просто неравнодушные люди.
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