CBC News: Зеленскому наглядно продемонстрируют работу США на вооружение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США посетит завод в штате Пенсильвания, производящий оружие для ВСУ. Там украинскому лидеру покажут процесс изготовления боеприпасов, которые поставляют Киеву, передает CBS News.
«Зеленский посетит завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, который производит один из самых критически необходимых боеприпасов для [Украины]», — сообщает CBS News. Ожидается, что украинский лидер таким образом начнет «напряженную неделю в Соединенных Штатах», заявили два американских чиновника, знакомых с графиком Зеленского.
Он также выступит на ежегодном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого Зеленский отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
Зеленский ранее заявлял, что его встречи в США на следующей неделе будут иметь «решающее значение» для прекращения конфликта с Россией. Украинский лидер пообещал, что документ с новой стратегией страны будет на столе у президента США в ближайшее время.
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