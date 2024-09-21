«План из трех пунктов»: что Зеленский предложит России на новом саммите мира

Зеленский: Украина готовит план из трех пунктов для возможных переговоров с РФ

21 сентября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет завершить конфликт между Украиной и Россией в этом году Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку ко второму саммиту мира по конфликту на Украину. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии в Швейцарии. Зеленский отметил, что решения, принятые на форуме, полностью соответствуют интересам Киева. Украинский лидер выразил надежду на скорое проведение второй мирной конференции по Украине. Что известно о новом саммите мира — в материале URA.RU. Украина работает над планом из трех пунктов Зеленский анонсировал разработку плана для переговоров с Россией. Он утверждает, что этот план содержит три ключевых пункта, которые станут основой для будущего диалога. Украинский лидер добавил, что уже прошли онлайн-встречи и ожидаются дальнейшие встречи в различных форматах. Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, уточнил, что заявление касалось встреч с представителями стран, поддерживающих украинскую позицию по мирному урегулированию, и отметил отсутствие на данный момент прямых переговоров с Россией. Зеленский: Россия должна присутствовать на втором саммите мира Украинский лидер заявил о необходимости участия России в переговорах по завершению конфликта на Украине. Он подчеркнул важность присутствия российских представителей на предстоящем мирном саммите. «Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот конфликт дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский в интервью каналу NBC. Кроме того, украинский премьер Денис Шмыгаль также подчеркнул важность участия России во втором саммите. Он считает, что присутствие РФ на этой встрече поможет избежать лжи и манипуляции, в которых сам Шмыгаль обвинял Россию. Также федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с телеканалом ZDF призвал быстрее завершить конфликт на Украине. Он считает важным пригласить Россию на второй саммит. Помимо этого, о необходимости присутствия РФ на новом саммите заявил и глава МИД Словакии Юрай Бланар. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения. Словакия выступает за поиск его мирного урегулирования. Италия выступает за участие РФ и КНР в саммите мира Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поддержал идею участия России и Китая в международной конференции по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства ТАСС. В предыдущих высказываниях Таяни выразил убеждение в необходимости проведения нового саммита до конца текущего года, отметив, что одним из возможных мест проведения может стать Саудовская Аравия. Зеленский: второй саммит мира пройдет в ноябре По словам Зеленского, второй саммит по Украине с участием России пройдет в ноябре. Об этом сообщает французская газета Le Monde. В преддверии саммита украинский лидер выразил надежду на возможность достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, основанного на его плане прекращения боевых действий. Он также планирует обсудить этот план с президентом США Джо Байденом. Зеленский: второй саммит поставит точку в конфликте на Украине Украинский лидер считает, что второй саммит мира поставит точку в украинском конфликте. Он хочет завершить разногласия в этом году, пишет «Царьград». «Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — заявил Зеленский. Кроме того, он считает единственным сценарием урегулирования конфликта разработанный Украиной «план мира». Зеленский предложил провести саммит в Индии Украинский лидер хочет провести вторую конференцию по разрешению конфликта на Украине в Индии. Он заявил, что эта страна сыграет свою роль в происходящем, пишет Hindustan Times. Также сам индийский премьер-министр Нарендра Моди сказал, что Индия всегда готова активно участвовать в обеспечении мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку ко второму саммиту мира по конфликту на Украину. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии в Швейцарии. Зеленский отметил, что решения, принятые на форуме, полностью соответствуют интересам Киева. Украинский лидер выразил надежду на скорое проведение второй мирной конференции по Украине. Что известно о новом саммите мира — в материале URA.RU. Зеленский анонсировал разработку плана для переговоров с Россией. Он утверждает, что этот план содержит три ключевых пункта, которые станут основой для будущего диалога. Украинский лидер добавил, что уже прошли онлайн-встречи и ожидаются дальнейшие встречи в различных форматах. Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, уточнил, что заявление касалось встреч с представителями стран, поддерживающих украинскую позицию по мирному урегулированию, и отметил отсутствие на данный момент прямых переговоров с Россией. Украинский лидер заявил о необходимости участия России в переговорах по завершению конфликта на Украине. Он подчеркнул важность присутствия российских представителей на предстоящем мирном саммите. «Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот конфликт дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский в интервью каналу NBC. Кроме того, украинский премьер Денис Шмыгаль также подчеркнул важность участия России во втором саммите. Он считает, что присутствие РФ на этой встрече поможет избежать лжи и манипуляции, в которых сам Шмыгаль обвинял Россию. Также федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с телеканалом ZDF призвал быстрее завершить конфликт на Украине. Он считает важным пригласить Россию на второй саммит. Помимо этого, о необходимости присутствия РФ на новом саммите заявил и глава МИД Словакии Юрай Бланар. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения. Словакия выступает за поиск его мирного урегулирования. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поддержал идею участия России и Китая в международной конференции по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства ТАСС. В предыдущих высказываниях Таяни выразил убеждение в необходимости проведения нового саммита до конца текущего года, отметив, что одним из возможных мест проведения может стать Саудовская Аравия. По словам Зеленского, второй саммит по Украине с участием России пройдет в ноябре. Об этом сообщает французская газета Le Monde. В преддверии саммита украинский лидер выразил надежду на возможность достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, основанного на его плане прекращения боевых действий. Он также планирует обсудить этот план с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер считает, что второй саммит мира поставит точку в украинском конфликте. Он хочет завершить разногласия в этом году, пишет «Царьград». «Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — заявил Зеленский. Кроме того, он считает единственным сценарием урегулирования конфликта разработанный Украиной «план мира». Украинский лидер хочет провести вторую конференцию по разрешению конфликта на Украине в Индии. Он заявил, что эта страна сыграет свою роль в происходящем, пишет Hindustan Times. Также сам индийский премьер-министр Нарендра Моди сказал, что Индия всегда готова активно участвовать в обеспечении мира.