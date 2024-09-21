21 сентября 2024

Reuters: Зеленский возложил на Запад ответственность за итог СВО

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Зеленский планирует встретиться с лидерами США в ближайшее время
Зеленский планирует встретиться с лидерами США в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание конфликта с Россией целиком зависит от западных союзников Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Зеленский заявил, что окончание более чем двухлетнего конфликта с Россией зависит от „решимости“ западных союзников Киева в предоставлении оружия и разрешения на его использование. Зеленский сказал, что его встречи в США на следующей неделе могут иметь „решающее значение“ для прекращения [спецоперации]», — передает агентство на своем официальном сайте.

Зеленский напомнил, что он сформулировал свою так называемую «стратегию победы». Украинский лидер вновь пообещал, что документ с ней будет на столе у президента США в ближайшее время. В МИД РФ отметили, что процесс, инициированный Зеленским, не имеет ничего общего с мирными переговорами, поэтому Москва участвовать в нем не будет.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание конфликта с Россией целиком зависит от западных союзников Киева. Об этом сообщает агентство Reuters. «Зеленский заявил, что окончание более чем двухлетнего конфликта с Россией зависит от „решимости“ западных союзников Киева в предоставлении оружия и разрешения на его использование. Зеленский сказал, что его встречи в США на следующей неделе могут иметь „решающее значение“ для прекращения [спецоперации]», — передает агентство на своем официальном сайте. Зеленский напомнил, что он сформулировал свою так называемую «стратегию победы». Украинский лидер вновь пообещал, что документ с ней будет на столе у президента США в ближайшее время. В МИД РФ отметили, что процесс, инициированный Зеленским, не имеет ничего общего с мирными переговорами, поэтому Москва участвовать в нем не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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