Reuters: Зеленский возложил на Запад ответственность за итог СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание конфликта с Россией целиком зависит от западных союзников Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Зеленский заявил, что окончание более чем двухлетнего конфликта с Россией зависит от „решимости“ западных союзников Киева в предоставлении оружия и разрешения на его использование. Зеленский сказал, что его встречи в США на следующей неделе могут иметь „решающее значение“ для прекращения [спецоперации]», — передает агентство на своем официальном сайте.
Зеленский напомнил, что он сформулировал свою так называемую «стратегию победы». Украинский лидер вновь пообещал, что документ с ней будет на столе у президента США в ближайшее время. В МИД РФ отметили, что процесс, инициированный Зеленским, не имеет ничего общего с мирными переговорами, поэтому Москва участвовать в нем не будет.
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