WSJ: США побьют рекорд по количеству бомжей в 2024 году

Количество бездомных в Соединенных Штатах может установить новый рекорд, достигнув 653 тысяч человек к концу 2024 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные более чем 250 организаций, оказывающих помощь бездомным.
«Уже сейчас число людей, живущих на улицах, составляет 550 тысяч, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, к концу года этот показатель превысит рекордный уровень 2023 года», — отмечает издание.
В качестве основных факторов, способствующих увеличению числа бездомных, The Wall Street Journal указывает на наплыв мигрантов. Также негативную роль играет рост стоимости покупки и аренды жилья, а также проблема распространения наркотиков.
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