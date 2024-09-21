21 сентября 2024

Во дворе дома в Екатеринбурге нашли молочную свалку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки коробок с просроченным молоком были раскиданы по всей мусорке (архивное фото)
Десятки коробок с просроченным молоком были раскиданы по всей мусорке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе жилого дома на улице Начдива Васильева, 8, возле мусорных баков местные жители нашли сотни литров просроченного молока марки «Самокат». Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

«На нашей помойке находится огромное количество молока, которое привез сюда „Самокат“. Ужас какой-то!» — говорит екатеринбурженка на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Как такое количество молока оказалось у мусорных контейнеров многоэтажных домов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге во дворе жилого дома на улице Начдива Васильева, 8, возле мусорных баков местные жители нашли сотни литров просроченного молока марки «Самокат». Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. «На нашей помойке находится огромное количество молока, которое привез сюда „Самокат“. Ужас какой-то!» — говорит екатеринбурженка на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Как такое количество молока оказалось у мусорных контейнеров многоэтажных домов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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