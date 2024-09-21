В Екатеринбурге во дворе жилого дома на улице Начдива Васильева, 8, возле мусорных баков местные жители нашли сотни литров просроченного молока марки «Самокат». Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.
«На нашей помойке находится огромное количество молока, которое привез сюда „Самокат“. Ужас какой-то!» — говорит екатеринбурженка на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Как такое количество молока оказалось у мусорных контейнеров многоэтажных домов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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