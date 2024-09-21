«Хезболла» атаковала Израиль ракетами в ходе Третьей ливанской войны

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет в направлении Израиля. В результате были активированы сирены тревоги на севере страны.
«Было обнаружено около 10 снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», — сообщили израильские военные структуры через свой telegram-канал.
По информации The Times of Israel, обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета. Один мужчина 60 лет получил легкие ранения от осколков после перехвата ракеты. Атака уже названа «самым масштабным ракетным обстрелом Израиля со стороны „Хезболлы“ с начала войны в октябре 2023 года.
Напряженность между Ливаном и Израилем обострилась после терактов, когда произошли подрывы пейджеров, раций и другой техники. На следующий день после повторного подрыва техники Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала массовую атаку объектов «Хезболлы». В ответ на это лидер группировки Хасан Насралла заявил, что действия Израиля равносильны объявлению войны. «Хезболла» заявляла, что Израиль будет наказан за совершенные атаки.
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