Началась Третья ливанская война: что происходит на Ближнем Востоке

Times of Israel: израильские ВВС ударяют по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

19 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ начал бомбардировку Ливана (архивное фото) Фото: ATEF SAFAD/EPA/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Массовая кибератака, которая привела к подрыву техники и тысячам раненых в Ливане, спровоцировала новый этап конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». На следующий день после повторного подрыва техники Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала массовую бомбардировку объектов «Хезболлы». В ответ на это лидер группировки Хасан Насралла заявил, что действия Израиля равносильны объявлению войны. URA.RU разбирается, что происходит на Ближнем Востоке в настоящий момент. Взрывы в Ливане События последних дней привели к тому, что конфликт между Ливаном, а именно — группировкой «Хезболла», и Израилем накалился. Еще осенью 2023 года, после того как Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС, Ливан встал на сторону последней. Кибератака в Ливане затронула тысячи граждан Фото: Mohammad Zaatari/AP/TASS 17 сентября Ливан потрясли массовые взрывы: взрывалась техника, которую использовали представители «Хезболлы» в своей деятельности. Изначально сообщалось только о детонации пейджеров, которая привела к тысячам пострадавших и десятку погибших. Однако уже на следующий день ситуация повторилась, только на этот раз взрывались уже смартфоны, ноутбуки, рации и другие технические средства. В результате второй волны погибли 20 человек и более 450 получили ранения. МИД Ливана обвинил Тель-Авив в проведении масштабной кибератаки. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил официальное обращение. Он открыто никаких заявлений о массовых взрывах в Ливане не делал, однако сказал, что вернет жителей севера в свои безопасные дома. Израиль начал бомбардировку К вечеру 19 сентября израильские СМИ начали сообщать об ударе по целому ряду населенных пунктов в Ливане. Данную атаку издание Israel National News назвало самой масштабной со времен Второй ливанской войны в 2006 году. Под атаки Израиля попал с десяток населенных пунктов Ливана Фото: ATEF SAFAD/EPA/TASS Почти сразу Армия обороны Израиля в своем telegram-канале подтвердила, что наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. По словам военных, они занимаются уничтожением ливанской группировки, чтобы поддерживать безопасность на севере Израиля. Израильские военные также подчеркнули, что это именно «Хезболла» превратила юг Ливана в центр боевых действий. Сейчас истребители ВВС Израиля атакуют ракетами несколько населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десятка населенных пунктов в Ливане. Новая фаза войны Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив вступает в новую фазу войны, и это, по его словам, открывает значительные возможности, но также и несет серьезные риски. Он добавил, что военные операции со стороны израильской стороны будут продолжаться. Израиль задействует истребители для атак по Ливану Фото: Bilal Hussein/AP/TASS О новых атаках со стороны Израиля высказался и командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами. Он подчеркнул, что Тель-Авив столкнется с серьезными последствиями своих действий. Салами назвал атаки Израиля террористическими. Реакция «Хезболлы» Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что Израиль своей кибератакой пересек все красные линии. По его словам, действия Тель-Авив можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны. Сообщение лидера группировки передает Press TV. Насралла также добавил, что своей кибератакой ЦАХАЛ не достигла целей, так как никто из руководителей группировки «Хезболла» не имел при себе электронных устройств на момент взрыва. Он также заявил, что Израиль не сможет достигнуть своих целей. Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» также отреагировал на текущую обстановку. Он подчеркнул, что группировка получила сильный удар, но это является частью военной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовая кибератака, которая привела к подрыву техники и тысячам раненых в Ливане, спровоцировала новый этап конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». На следующий день после повторного подрыва техники Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала массовую бомбардировку объектов «Хезболлы». В ответ на это лидер группировки Хасан Насралла заявил, что действия Израиля равносильны объявлению войны. URA.RU разбирается, что происходит на Ближнем Востоке в настоящий момент. События последних дней привели к тому, что конфликт между Ливаном, а именно — группировкой «Хезболла», и Израилем накалился. Еще осенью 2023 года, после того как Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС, Ливан встал на сторону последней. 17 сентября Ливан потрясли массовые взрывы: взрывалась техника, которую использовали представители «Хезболлы» в своей деятельности. Изначально сообщалось только о детонации пейджеров, которая привела к тысячам пострадавших и десятку погибших. Однако уже на следующий день ситуация повторилась, только на этот раз взрывались уже смартфоны, ноутбуки, рации и другие технические средства. В результате второй волны погибли 20 человек и более 450 получили ранения. МИД Ливана обвинил Тель-Авив в проведении масштабной кибератаки. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил официальное обращение. Он открыто никаких заявлений о массовых взрывах в Ливане не делал, однако сказал, что вернет жителей севера в свои безопасные дома. К вечеру 19 сентября израильские СМИ начали сообщать об ударе по целому ряду населенных пунктов в Ливане. Данную атаку издание Israel National News назвало самой масштабной со времен Второй ливанской войны в 2006 году. Почти сразу Армия обороны Израиля в своем telegram-канале подтвердила, что наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. По словам военных, они занимаются уничтожением ливанской группировки, чтобы поддерживать безопасность на севере Израиля. Израильские военные также подчеркнули, что это именно «Хезболла» превратила юг Ливана в центр боевых действий. Сейчас истребители ВВС Израиля атакуют ракетами несколько населенных пунктов на юге Ливана. В частности, атакованы Дир Канун, Джната, Фрун, Кусейр и другие населенные пункты. Всего Израиль обстреливает до десятка населенных пунктов в Ливане. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив вступает в новую фазу войны, и это, по его словам, открывает значительные возможности, но также и несет серьезные риски. Он добавил, что военные операции со стороны израильской стороны будут продолжаться. О новых атаках со стороны Израиля высказался и командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами. Он подчеркнул, что Тель-Авив столкнется с серьезными последствиями своих действий. Салами назвал атаки Израиля террористическими. Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что Израиль своей кибератакой пересек все красные линии. По его словам, действия Тель-Авив можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны. Сообщение лидера группировки передает Press TV. Насралла также добавил, что своей кибератакой ЦАХАЛ не достигла целей, так как никто из руководителей группировки «Хезболла» не имел при себе электронных устройств на момент взрыва. Он также заявил, что Израиль не сможет достигнуть своих целей. Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» также отреагировал на текущую обстановку. Он подчеркнул, что группировка получила сильный удар, но это является частью военной ситуации.