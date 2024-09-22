Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к реформе СБ ООН

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СБ ООН хотят расширить
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Лидеры стран формата QUAD, включая президента США Джо Байдена и премьер-министров Индии, Японии и Австралии, выступили с инициативой о необходимости реформы Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН. Мы признаем острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что в рамках реформирования Совета Безопасности предлагается расширение постоянных мест для стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. Это изменение призвано сделать структуру более отражающей современный международный порядок.

Совет Безопасности ООН в настоящее время состоит из 15 стран, включая пять постоянных членов с правом вето — Россию, США, Великобританию, Китай и Францию. Десять непостоянных мест в Совбезе занимают страны, избранные на двухлетний срок. Расширение состава постоянных членов потребует значительных изменений в уставе ООН и консенсуса среди текущих постоянных членов.

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Лидеры стран формата QUAD, включая президента США Джо Байдена и премьер-министров Индии, Японии и Австралии, выступили с инициативой о необходимости реформы Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи. «Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН. Мы признаем острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте Белого дома. В заявлении подчеркивается, что в рамках реформирования Совета Безопасности предлагается расширение постоянных мест для стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. Это изменение призвано сделать структуру более отражающей современный международный порядок. Совет Безопасности ООН в настоящее время состоит из 15 стран, включая пять постоянных членов с правом вето — Россию, США, Великобританию, Китай и Францию. Десять непостоянных мест в Совбезе занимают страны, избранные на двухлетний срок. Расширение состава постоянных членов потребует значительных изменений в уставе ООН и консенсуса среди текущих постоянных членов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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