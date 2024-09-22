Над Астраханской областью сбиты беспилотники

Утром 22 сентября средства ПВО сбили над Астраханской областью несколько украинских беспилотников. Пострадавших или погибших мирных жителей в ходе атаки не было зафиксировано, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена», — написал Бабушкин в своем
Сегодня ночью ВСУ также ударили по Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака беспилотников пришлась на три населенных пункта. По предварительным данным, пострадавших или жертв среди населения нет, передает RT.
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