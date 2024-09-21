21 сентября 2024
20 сентября 2024

В Кургане открылась вторая сельская ярмарка

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Открытие выставки «Русь Православная». Пермь, корзина, ярмарка, клубника, вишня, черешня, лето, ягоды, русь православная, праздник, корзинка, солнечная погода
На ярмарке можно купить выращенную курганцами продукцию Фото:

В Кургане у торгового центра «Детский мир» открылась вторая городская сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать до 31 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города. Первая ярмарка была открыта около ТЦ «Воробьевы горы».

«Около ТЦ „Детский мир“ состоялось открытие осенней ярмарки. Во время праздника были выставка поделок „Дары осени“ и конкурс детского творчества „Тыква года“, на который было подано 44 работы», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ярмарка будет работать с 09:00 до 19:00 до 31 октября. Курганцы смогут купить картофель, капусту, морковь, помидоры и другие сезонные овощи, а также фрукты, арбузы, мед и другое.

Сообщалось, что в Кургане начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В них участвуют 13 хозяйствующих субъектов. Официальное открытие ярмарки состоялось 21 сентября.

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В Кургане у торгового центра «Детский мир» открылась вторая городская сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать до 31 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города. Первая ярмарка была открыта около ТЦ «Воробьевы горы». «Около ТЦ „Детский мир“ состоялось открытие осенней ярмарки. Во время праздника были выставка поделок „Дары осени“ и конкурс детского творчества „Тыква года“, на который было подано 44 работы», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ярмарка будет работать с 09:00 до 19:00 до 31 октября. Курганцы смогут купить картофель, капусту, морковь, помидоры и другие сезонные овощи, а также фрукты, арбузы, мед и другое. Сообщалось, что в Кургане начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В них участвуют 13 хозяйствующих субъектов. Официальное открытие ярмарки состоялось 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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