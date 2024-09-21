«Пять вдохов стали смертельными»: в свердловской глубинке спящие подростки сгорели в пожаре. Фото

В Свердловской области двое подростков погибли при пожаре

22 сентября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

В доме спали подростки 15 и 16 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России. «В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении. По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37. Сгоревший дом в поселке Бокситы Североуральского городского округа telegram-канал «МЧС России», https://t.me/c/1553069243/151953/272213 Пожарные обнаружили в доме двух погибших подростков Фото: telegram-канал «МЧС России», https://t.me/c/1553069243/151953/272213 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России. «В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении. По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37.