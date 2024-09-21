В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37.
Сгоревший дом в поселке Бокситы Североуральского городского округа
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В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России. «В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении. По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37.