21 сентября 2024

«Пять вдохов стали смертельными»: в свердловской глубинке спящие подростки сгорели в пожаре. Фото

В Свердловской области двое подростков погибли при пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, ворота, пожар, огонь, возгорание, последствия пожара
В доме спали подростки 15 и 16 лет (архивное фото) Фото:

В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37.

Сгоревший дом в поселке Бокситы Североуральского городского округа
Сгоревший дом в поселке Бокситы Североуральского городского округа
Пожарные обнаружили в доме двух погибших подростков
Пожарные обнаружили в доме двух погибших подростков
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В поселке Бокситы Свердловской области пожар охватил частный дом, в котором спали два подростка. Оба погибли, сообщает пресс-служба МЧС России. «В охваченном огнем доме спали парни 15 и 16 лет. Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было. Пять вдохов едкого дыма стали смертельными. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение. Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении. По информации ведомства, пожар охватил не только дом, но и двор. Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. Пожар начался в 04:05 по местному времени и полностью был потушен с разбором всех сгоревших конструкций к 07:37.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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