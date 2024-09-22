В Красноярском крае после отравления пельменями скончался еще один ребенок

В Красноярском крае еще один ребенок скончался в результате отравления пельменями. Об этом сообщили следственные органы. Ранее сообщалось о двух погибших.
«Третий ребенок скончался в Красноярском крае после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине», — подчеркнули в органах. Сообщение передает РИА Новости.
Накануне стало известно об отравлении семьи из Красноярского края. Семья поужинала пельменями, которые были куплены в местном магазине. В результате отравления двое детей погибли, остальные члены семьи были госпитализированы. При этом сообщалось, что скорая отказывалась приезжать на вызов, передает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
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