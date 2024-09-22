В Красноярском крае после отравления пельменями скончался еще один ребенок

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Фермерская ярмарка. Продукты Пермского края. ВДНХ. Москва. , пельмени
Уже третий ребенок скончался в Красноярском крае от отравления после употребления пельменей Фото:

В Красноярском крае еще один ребенок скончался в результате отравления пельменями. Об этом сообщили следственные органы. Ранее сообщалось о двух погибших.

«Третий ребенок скончался в Красноярском крае после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине», — подчеркнули в органах. Сообщение передает РИА Новости.

Накануне стало известно об отравлении семьи из Красноярского края. Семья поужинала пельменями, которые были куплены в местном магазине. В результате отравления двое детей погибли, остальные члены семьи были госпитализированы. При этом сообщалось, что скорая отказывалась приезжать на вызов, передает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

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В Красноярском крае еще один ребенок скончался в результате отравления пельменями. Об этом сообщили следственные органы. Ранее сообщалось о двух погибших. «Третий ребенок скончался в Красноярском крае после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине», — подчеркнули в органах. Сообщение передает РИА Новости. Накануне стало известно об отравлении семьи из Красноярского края. Семья поужинала пельменями, которые были куплены в местном магазине. В результате отравления двое детей погибли, остальные члены семьи были госпитализированы. При этом сообщалось, что скорая отказывалась приезжать на вызов, передает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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