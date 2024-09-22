Суд не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "Слова и музыка свободы". Екатеринбург, макаревич андрей
Иноагенту Макаревичу отказали в рассмотрении жалобы по снятию действующего статуса Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) не смог добиться снятия своего нынешнего статуса через Верховный суд. Об этом сообщили в суде.

«Андрею Макаревичу отказали в передаче для рассмотрения в ВС РФ жалобы по иску о снятии иноагентского статуса», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Ранее артист выразил свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Музыкант считает, что подобное унижает его человеческое достоинство. Тем не менее суд не принял аргументы Макаревича, сославшись на наличие достаточных оснований для его включения в реестр. В решении суда указывается, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, свидетельствует о его воздействии на общественное мнение вопреки государственной политике РФ.

*Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) не смог добиться снятия своего нынешнего статуса через Верховный суд. Об этом сообщили в суде. «Андрею Макаревичу отказали в передаче для рассмотрения в ВС РФ жалобы по иску о снятии иноагентского статуса», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее артист выразил свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Музыкант считает, что подобное унижает его человеческое достоинство. Тем не менее суд не принял аргументы Макаревича, сославшись на наличие достаточных оснований для его включения в реестр. В решении суда указывается, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, свидетельствует о его воздействии на общественное мнение вопреки государственной политике РФ. *Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...