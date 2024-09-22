Суд не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) не смог добиться снятия своего нынешнего статуса через Верховный суд. Об этом сообщили в суде.
«Андрею Макаревичу отказали в передаче для рассмотрения в ВС РФ жалобы по иску о снятии иноагентского статуса», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Ранее артист выразил свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Музыкант считает, что подобное унижает его человеческое достоинство. Тем не менее суд не принял аргументы Макаревича, сославшись на наличие достаточных оснований для его включения в реестр. В решении суда указывается, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, свидетельствует о его воздействии на общественное мнение вопреки государственной политике РФ.
*Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ
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