Развлечения Знаменитости Суд не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента 22 сентября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Иноагенту Макаревичу отказали в рассмотрении жалобы по снятию действующего статуса Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) не смог добиться снятия своего нынешнего статуса через Верховный суд. Об этом сообщили в суде. «Андрею Макаревичу отказали в передаче для рассмотрения в ВС РФ жалобы по иску о снятии иноагентского статуса», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее артист выразил свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Музыкант считает, что подобное унижает его человеческое достоинство. Тем не менее суд не принял аргументы Макаревича, сославшись на наличие достаточных оснований для его включения в реестр. В решении суда указывается, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, свидетельствует о его воздействии на общественное мнение вопреки государственной политике РФ. *Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) не смог добиться снятия своего нынешнего статуса через Верховный суд. Об этом сообщили в суде. «Андрею Макаревичу отказали в передаче для рассмотрения в ВС РФ жалобы по иску о снятии иноагентского статуса», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее артист выразил свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Музыкант считает, что подобное унижает его человеческое достоинство. Тем не менее суд не принял аргументы Макаревича, сославшись на наличие достаточных оснований для его включения в реестр. В решении суда указывается, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, свидетельствует о его воздействии на общественное мнение вопреки государственной политике РФ. *Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям