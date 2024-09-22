Макаревич* считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его достоинство

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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Иноагент Макаревич считает, что его нынешний статус нарушает право на свободу слова Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста по внесении его в реестр унижает его человеческое достоинство и дискриминирует. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта.

«Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Административный истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.

Суд не согласился с доводами Андрея Макаревича, указав на наличие оснований для его включения в реестр иноагентов. В решении суда говорится, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует поведение, не соответствующее государственной политике России.

Андрей Макаревич находится в списке иностранных агентов с 2022 года. Сейчас он живет в Израиле. Известен своими критическими высказываниями в адрес СВО, а также поддержкой антироссийских заявлений.

*Андрей Макаревич признан Минюстом иноагентом

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Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста по внесении его в реестр унижает его человеческое достоинство и дискриминирует. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта. «Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Административный истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. Суд не согласился с доводами Андрея Макаревича, указав на наличие оснований для его включения в реестр иноагентов. В решении суда говорится, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует поведение, не соответствующее государственной политике России. Андрей Макаревич находится в списке иностранных агентов с 2022 года. Сейчас он живет в Израиле. Известен своими критическими высказываниями в адрес СВО, а также поддержкой антироссийских заявлений. *Андрей Макаревич признан Минюстом иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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