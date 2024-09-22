Макаревич* считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его достоинство

22 сентября 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Иноагент Макаревич считает, что его нынешний статус нарушает право на свободу слова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста по внесении его в реестр унижает его человеческое достоинство и дискриминирует. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта. «Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Административный истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. Суд не согласился с доводами Андрея Макаревича, указав на наличие оснований для его включения в реестр иноагентов. В решении суда говорится, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует поведение, не соответствующее государственной политике России. Андрей Макаревич находится в списке иностранных агентов с 2022 года. Сейчас он живет в Израиле. Известен своими критическими высказываниями в адрес СВО, а также поддержкой антироссийских заявлений. *Андрей Макаревич признан Минюстом иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста по внесении его в реестр унижает его человеческое достоинство и дискриминирует. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта. «Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Административный истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. Суд не согласился с доводами Андрея Макаревича, указав на наличие оснований для его включения в реестр иноагентов. В решении суда говорится, что анализ материалов, распространяемых музыкантом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует поведение, не соответствующее государственной политике России. Андрей Макаревич находится в списке иностранных агентов с 2022 года. Сейчас он живет в Израиле. Известен своими критическими высказываниями в адрес СВО, а также поддержкой антироссийских заявлений. *Андрей Макаревич признан Минюстом иноагентом