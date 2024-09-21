Вонища, мошки, тараканы: свердловчане два месяца живут с затопленным фекалиями подвалом. Фото

В Краснотурьинске подвал многоквартирного дома затопили канализационные воды

22 сентября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Рабочие считают, что нужно полностью менять стояк (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) подвал пятиэтажного дома по улице Октябрьской, 44 затопило канализационными водами. Под домом стоки уже два месяца, рассказала URA.RU жительница дома. «Вонь невозможная, особенно у жителей первого этажа. Приходится проветривать сутками и мыть всю квартиру с хлоркой. Сам подвал затоплен под нашим подъездом. Вонь, тараканы, мошки», — рассказала собеседница. Причиной стал сломанный стояк. Жильцы не раз вызывали специалистов из управляющей компании «Квартал», которая следит за зданием, но те прочищают лишь часть и уезжают. Жительница добавила, что «мужики уже устали от наших вызовов». Рабочие говорят жильцам: нужно полностью его полностью менять, однако пока не делают этого. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ ожидается. Ситуация в подвале пятиэтажки читательница URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) подвал пятиэтажного дома по улице Октябрьской, 44 затопило канализационными водами. Под домом стоки уже два месяца, рассказала URA.RU жительница дома. «Вонь невозможная, особенно у жителей первого этажа. Приходится проветривать сутками и мыть всю квартиру с хлоркой. Сам подвал затоплен под нашим подъездом. Вонь, тараканы, мошки», — рассказала собеседница. Причиной стал сломанный стояк. Жильцы не раз вызывали специалистов из управляющей компании «Квартал», которая следит за зданием, но те прочищают лишь часть и уезжают. Жительница добавила, что «мужики уже устали от наших вызовов». Рабочие говорят жильцам: нужно полностью его полностью менять, однако пока не делают этого. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ ожидается.