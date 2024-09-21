21 сентября 2024

Вонища, мошки, тараканы: свердловчане два месяца живут с затопленным фекалиями подвалом. Фото

В Краснотурьинске подвал многоквартирного дома затопили канализационные воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование жилого дома Карла Либкнехта, 40 специалистами ФГБУ МЧС России. Екатеринбург, трубы, подвал, трещина, коммуналка, жкх, перекрытие, капитальный ремонт
Рабочие считают, что нужно полностью менять стояк (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) подвал пятиэтажного дома по улице Октябрьской, 44 затопило канализационными водами. Под домом стоки уже два месяца, рассказала URA.RU жительница дома.

«Вонь невозможная, особенно у жителей первого этажа. Приходится проветривать сутками и мыть всю квартиру с хлоркой. Сам подвал затоплен под нашим подъездом. Вонь, тараканы, мошки», — рассказала собеседница.

Причиной стал сломанный стояк. Жильцы не раз вызывали специалистов из управляющей компании «Квартал», которая следит за зданием, но те прочищают лишь часть и уезжают. Жительница добавила, что «мужики уже устали от наших вызовов». Рабочие говорят жильцам: нужно полностью его полностью менять, однако пока не делают этого.

Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация в подвале пятиэтажки
Ситуация в подвале пятиэтажки

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В Краснотурьинске (Свердловская область) подвал пятиэтажного дома по улице Октябрьской, 44 затопило канализационными водами. Под домом стоки уже два месяца, рассказала URA.RU жительница дома. «Вонь невозможная, особенно у жителей первого этажа. Приходится проветривать сутками и мыть всю квартиру с хлоркой. Сам подвал затоплен под нашим подъездом. Вонь, тараканы, мошки», — рассказала собеседница. Причиной стал сломанный стояк. Жильцы не раз вызывали специалистов из управляющей компании «Квартал», которая следит за зданием, но те прочищают лишь часть и уезжают. Жительница добавила, что «мужики уже устали от наших вызовов». Рабочие говорят жильцам: нужно полностью его полностью менять, однако пока не делают этого. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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