В Краснотурьинске (Свердловская область) подвал пятиэтажного дома по улице Октябрьской, 44 затопило канализационными водами. Под домом стоки уже два месяца, рассказала URA.RU жительница дома.
«Вонь невозможная, особенно у жителей первого этажа. Приходится проветривать сутками и мыть всю квартиру с хлоркой. Сам подвал затоплен под нашим подъездом. Вонь, тараканы, мошки», — рассказала собеседница.
Причиной стал сломанный стояк. Жильцы не раз вызывали специалистов из управляющей компании «Квартал», которая следит за зданием, но те прочищают лишь часть и уезжают. Жительница добавила, что «мужики уже устали от наших вызовов». Рабочие говорят жильцам: нужно полностью его полностью менять, однако пока не делают этого.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ ожидается.
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