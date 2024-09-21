21 сентября 2024
20 сентября 2024

Раритетные ГАЗ М-20 «Победа» отправятся в медиаэкспедицию из ХМАО в Монголию

В ХМАО стартовала международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах»
© Служба новостей «URA.RU»
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На раритетных авто участники экспедиции проедут по Уральскому и Сибирскому округам до Монголии
На раритетных авто участники экспедиции проедут по Уральскому и Сибирскому округам до Монголии Фото:

В Ханты-Мансийске стартовала международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». В ее рамках раритетные ГАЗ М-20 «Победа» проедут по городам Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом сообщают региональные власти. 

«В Ханты-Мансийске дали старт Х международной медиаэкспедиции „Победа в наших сердцах“. Раритетные автомобили ГАЗ М-20 „Победа“ отправятся из окружной столицы, проедут через города Уральского и Сибирского федерального округа и финишируют в Монголии», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально». 

Участниками экспедиции станут ветераны боевых действий, участники СВО, общественники, журналисты, медиаволонтеры. Также к путешествию из ХМАО в Монголию присоединятся делегаты из Беларуси, Молдовы, Сербии и Китая. Целью медиаэкспедиции обозначили сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

Акция является ежегодной и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2024 году она приурочена к 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между СССР и Монголией.

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В Ханты-Мансийске стартовала международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». В ее рамках раритетные ГАЗ М-20 «Победа» проедут по городам Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом сообщают региональные власти.  «В Ханты-Мансийске дали старт Х международной медиаэкспедиции „Победа в наших сердцах“. Раритетные автомобили ГАЗ М-20 „Победа“ отправятся из окружной столицы, проедут через города Уральского и Сибирского федерального округа и финишируют в Монголии», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».  Участниками экспедиции станут ветераны боевых действий, участники СВО, общественники, журналисты, медиаволонтеры. Также к путешествию из ХМАО в Монголию присоединятся делегаты из Беларуси, Молдовы, Сербии и Китая. Целью медиаэкспедиции обозначили сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.  Акция является ежегодной и направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2024 году она приурочена к 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и памяти о победах и боевой дружбе между СССР и Монголией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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