21 сентября 2024

Полиция задержала челябинцев, угонявших автомобиль Toyota Camry друг у друга. Видео

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После каждого «угона» иномарки владельцы незаконно изменяли данные автомобиля Фото:

Четверо челябинцев купили Toyota Camry и трижды имитировали кражу автомобиля для получения страховых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Четверо челябинцев в возрасте от 28 до 60 лет в разное время обращались в полицию с заявлениями о хищении автомобиля Toyota Camry. Потерпевшие оставляли машину на ночь на охраняемой автостоянке в зоне камеры наблюдения и в качестве угона предоставляли видеозапись, а затем получали страховые выплаты по системе КАСКО», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что владельцы машины и похитители действовали сообща. После каждой кражи автомобиля они изменяли идентификационные данные Toyota Camry. Ложные сведения подавались в страховую компанию для получения выплат.

Страховым компаниям ущерб составил около трех миллионов рублей. Во время обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность мужчин, и 60 граммов марихуаны. Изъят автомобиль Toyota Camry, который использовался в преступной схеме.

В задержании участников группы силовую поддержку оказывали сотрудники подразделений Росгвардии. Трем фигурантам суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении четвертого — обязательство о явке.

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Четверо челябинцев купили Toyota Camry и трижды имитировали кражу автомобиля для получения страховых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Четверо челябинцев в возрасте от 28 до 60 лет в разное время обращались в полицию с заявлениями о хищении автомобиля Toyota Camry. Потерпевшие оставляли машину на ночь на охраняемой автостоянке в зоне камеры наблюдения и в качестве угона предоставляли видеозапись, а затем получали страховые выплаты по системе КАСКО», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские выяснили, что владельцы машины и похитители действовали сообща. После каждой кражи автомобиля они изменяли идентификационные данные Toyota Camry. Ложные сведения подавались в страховую компанию для получения выплат. Страховым компаниям ущерб составил около трех миллионов рублей. Во время обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность мужчин, и 60 граммов марихуаны. Изъят автомобиль Toyota Camry, который использовался в преступной схеме. В задержании участников группы силовую поддержку оказывали сотрудники подразделений Росгвардии. Трем фигурантам суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении четвертого — обязательство о явке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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