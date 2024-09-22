«Ты, пакость такая, недостоин лучшего»: протоиерей осудил людей, критикующих власть. Видео

Протоиерей Ткачев осудил людей, критикующих власть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди, негативно высказывающиеся о правительстве РФ, «лжесвидетельствуют», заявил протоиерей Ткачев
Люди, негативно высказывающиеся о правительстве РФ, «лжесвидетельствуют», заявил протоиерей Ткачев Фото:

Протоиерей Андрей Ткачев выразил резкую критику в адрес тех, кто осуждает действия властей. По его словам, большинство критиков не заслуживает лучшего положения. 

«Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего? <...> Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? <...> Когда грешник критикует власти, он грешит. Когда святой человек критикует власти, он совершает волю Божию», — высказался Ткачев, передает «Газета.ру». Священник отметил, что критика в адрес власти часто является проявлением личных пороков.

По словам священнослужителя, около 70% людей, высказывающихся против правительства, «лжесвидетельствуют». Ткачев считает, что такие «критики» не являются достойными лучшего обращения или положения в обществе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Протоиерей Андрей Ткачев выразил резкую критику в адрес тех, кто осуждает действия властей. По его словам, большинство критиков не заслуживает лучшего положения.  «Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего? <...> Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? <...> Когда грешник критикует власти, он грешит. Когда святой человек критикует власти, он совершает волю Божию», — высказался Ткачев, передает «Газета.ру». Священник отметил, что критика в адрес власти часто является проявлением личных пороков. По словам священнослужителя, около 70% людей, высказывающихся против правительства, «лжесвидетельствуют». Ткачев считает, что такие «критики» не являются достойными лучшего обращения или положения в обществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...