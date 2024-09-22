Протоиерей Андрей Ткачев выразил резкую критику в адрес тех, кто осуждает действия властей. По его словам, большинство критиков не заслуживает лучшего положения.
«Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего? <...> Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? <...> Когда грешник критикует власти, он грешит. Когда святой человек критикует власти, он совершает волю Божию», — высказался Ткачев, передает «Газета.ру». Священник отметил, что критика в адрес власти часто является проявлением личных пороков.
По словам священнослужителя, около 70% людей, высказывающихся против правительства, «лжесвидетельствуют». Ткачев считает, что такие «критики» не являются достойными лучшего обращения или положения в обществе.
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