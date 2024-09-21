В экопарке в микрорайоне Рябково Кургана с 23 по 28 сентября пройдут спортивные и семейные мероприятия. Курганцы смогут поучаствовать в мастер-классах, тренировках и соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В понедельник, 23 сентября, в 14:00 сотрудники библиотеки имени Чехова расскажут горожанам о пользе скандинавской ходьбы. В 16:00 спортсмены ДЮСШ №4 проведут открытую тренировку по легкоатлетическому кроссу», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Семейная программа «Вместе веселее» пройдет на территории экопарка 25 сентября в 13:00. В 15:00 курганцы смогут принять участие в открытой тренировке на лыжероллерах «Пробуем трассу». В 14:30 26 сентября пройдут занятия на свежем воздухе «Зарядись энергией спорта и природы!».
Мастер-класс отделения лыжных гонок ДЮСШ №2 состоится 27 сентября в 15:00. Открытые соревнования по спортивному ориентированию проведет ДЮСШ №4 28 сентября в 11:00.
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В экопарке в микрорайоне Рябково Кургана с 23 по 28 сентября пройдут спортивные и семейные мероприятия. Курганцы смогут поучаствовать в мастер-классах, тренировках и соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В понедельник, 23 сентября, в 14:00 сотрудники библиотеки имени Чехова расскажут горожанам о пользе скандинавской ходьбы. В 16:00 спортсмены ДЮСШ №4 проведут открытую тренировку по легкоатлетическому кроссу», — сообщили в telegram-канале мэрии. Семейная программа «Вместе веселее» пройдет на территории экопарка 25 сентября в 13:00. В 15:00 курганцы смогут принять участие в открытой тренировке на лыжероллерах «Пробуем трассу». В 14:30 26 сентября пройдут занятия на свежем воздухе «Зарядись энергией спорта и природы!». Мастер-класс отделения лыжных гонок ДЮСШ №2 состоится 27 сентября в 15:00. Открытые соревнования по спортивному ориентированию проведет ДЮСШ №4 28 сентября в 11:00.