В Европе решили допустить российских спортсменов к турнирам с одним нюансом

Совет ФИДЕ предложил разрешить участие российских детей в командных турнирах
© Служба новостей «URA.RU»
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ФИДЕ может разрешить детям и инвалидам из РФ участвовать в командных соревнованиях, заявил Ананд
ФИДЕ может разрешить детям и инвалидам из РФ участвовать в командных соревнованиях, заявил Ананд Фото:

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) предложил разрешить детям и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья из России участвовать в командных международных соревнованиях. Об этом рассказал вице-президент федерации Вишванатан Ананд.

«Мы предлагаем разрешить инвалидам участвовать в командных соревнованиях», — передает слова Ананда ТАСС. Он добавил, что также разрешение могут получить дети-спортсмены. 

В это воскресенье в Будапеште генеральная ассамблея ФИДЕ будет обсуждать возвращение российских и белорусских шахматистов к международным турнирам. Вопрос касается их полноценного участия в соревнованиях.

В 2022 году ФИДЕ ограничила российских и белорусских шахматистов в участии в международных турнирах под национальными флагами, разрешив им выступать только под флагами своих федераций или флагом ФИДЕ. Федерация шахмат России 7 июня 2024 года была и вовсе отстранена от членства в ФИДЕ на два года. Президент международной федерации Аркадий Дворкович отмечал, что многие члены совета были не согласны с этим. 13 сентября решение об отстранении было отменено апелляционной палатой ФИДЕ, передает «Национальная служба новостей».

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Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) предложил разрешить детям и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья из России участвовать в командных международных соревнованиях. Об этом рассказал вице-президент федерации Вишванатан Ананд. «Мы предлагаем разрешить инвалидам участвовать в командных соревнованиях», — передает слова Ананда ТАСС. Он добавил, что также разрешение могут получить дети-спортсмены.  В это воскресенье в Будапеште генеральная ассамблея ФИДЕ будет обсуждать возвращение российских и белорусских шахматистов к международным турнирам. Вопрос касается их полноценного участия в соревнованиях. В 2022 году ФИДЕ ограничила российских и белорусских шахматистов в участии в международных турнирах под национальными флагами, разрешив им выступать только под флагами своих федераций или флагом ФИДЕ. Федерация шахмат России 7 июня 2024 года была и вовсе отстранена от членства в ФИДЕ на два года. Президент международной федерации Аркадий Дворкович отмечал, что многие члены совета были не согласны с этим. 13 сентября решение об отстранении было отменено апелляционной палатой ФИДЕ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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