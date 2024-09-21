Студентки из команды «УрФУ — Сима-ленд» выиграли одноименный Кубок России по баскетболу у команды Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает спортсменок.
«Сегодня наши девчонки-баскетболистки „УрФУ — Сима-ленд“ стали чемпионками! Это была напряженная игра с МГУ, где каждый игрок выложился на максимум, но в итоге мы вырвали победу со счетом 52:31», — говорится в посте.
В «Сима-ленде» также отметили, что это большая заслуга тренеров и игроков, которые проделали колоссальную работу, а трофей был взят благодаря командному духу и мастерству. Ранее студентки УрФУ одержали победы над командами из Челябинска (74:38) и Московского государственного института физкультуры и спорта (75:38).
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