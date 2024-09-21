21 сентября 2024

Баскетболистки из Екатеринбурга выиграли Кубок России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь, баскетбол
Победный матч завершился со счетом 52:31 Фото:

Студентки из команды «УрФУ — Сима-ленд» выиграли одноименный Кубок России по баскетболу у команды Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает спортсменок.

«Сегодня наши девчонки-баскетболистки „УрФУ — Сима-ленд“ стали чемпионками! Это была напряженная игра с МГУ, где каждый игрок выложился на максимум, но в итоге мы вырвали победу со счетом 52:31», — говорится в посте.

В «Сима-ленде» также отметили, что это большая заслуга тренеров и игроков, которые проделали колоссальную работу, а трофей был взят благодаря командному духу и мастерству. Ранее студентки УрФУ одержали победы над командами из Челябинска (74:38) и Московского государственного института физкультуры и спорта (75:38).

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Студентки из команды «УрФУ — Сима-ленд» выиграли одноименный Кубок России по баскетболу у команды Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил telegram-канал компании «Сима-ленд», которая поддерживает спортсменок. «Сегодня наши девчонки-баскетболистки „УрФУ — Сима-ленд“ стали чемпионками! Это была напряженная игра с МГУ, где каждый игрок выложился на максимум, но в итоге мы вырвали победу со счетом 52:31», — говорится в посте. В «Сима-ленде» также отметили, что это большая заслуга тренеров и игроков, которые проделали колоссальную работу, а трофей был взят благодаря командному духу и мастерству. Ранее студентки УрФУ одержали победы над командами из Челябинска (74:38) и Московского государственного института физкультуры и спорта (75:38).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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