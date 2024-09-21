В Челябинске на территории бывшего завода полицейские обнаружили тонны спирта. Спиртосодержащая жидкость продавалась под видом алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В контейнере на территории бывшего завода в Челябинске оперативники обнаружили 10-литровые канистры и 100-миллилитровые емкости со спиртом. Полицейские изъяли свыше 12 тонн спиртосодержащей продукции», — заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в поле зрения оперативников ранее оказалась 37-летняя жительница Челябинска. Женщина перевозила партию спиртного без сопроводительных документов. Предоставить сведения о законности происхождения товара она также не смогла. Продукцию женщина реализовывала через доверенных лиц.
Криминалистам предстоит провести исследование изъятой продукции, в том числе на содержание метилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ.
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