В Челябинске на территории бывшего завода обнаружили тонны спирта. Видео

22 сентября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Криминалисты проверят спирт на содержание метила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на территории бывшего завода полицейские обнаружили тонны спирта. Спиртосодержащая жидкость продавалась под видом алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В контейнере на территории бывшего завода в Челябинске оперативники обнаружили 10-литровые канистры и 100-миллилитровые емкости со спиртом. Полицейские изъяли свыше 12 тонн спиртосодержащей продукции», — заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в поле зрения оперативников ранее оказалась 37-летняя жительница Челябинска. Женщина перевозила партию спиртного без сопроводительных документов. Предоставить сведения о законности происхождения товара она также не смогла. Продукцию женщина реализовывала через доверенных лиц. Криминалистам предстоит провести исследование изъятой продукции, в том числе на содержание метилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на территории бывшего завода полицейские обнаружили тонны спирта. Спиртосодержащая жидкость продавалась под видом алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В контейнере на территории бывшего завода в Челябинске оперативники обнаружили 10-литровые канистры и 100-миллилитровые емкости со спиртом. Полицейские изъяли свыше 12 тонн спиртосодержащей продукции», — заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в поле зрения оперативников ранее оказалась 37-летняя жительница Челябинска. Женщина перевозила партию спиртного без сопроводительных документов. Предоставить сведения о законности происхождения товара она также не смогла. Продукцию женщина реализовывала через доверенных лиц. Криминалистам предстоит провести исследование изъятой продукции, в том числе на содержание метилового спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ.