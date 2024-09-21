Хранителю секретов губернатора Куйвашева предрекли увольнение

В свердловском правительстве обсуждают отставку замгубернатора Чайникова

22 сентября 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Валерий Чайников (справа) работает в свердловской власти с 2012 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева вновь обсуждают увольнение одного из самых доверенных его заместителей — Валерия Чайникова, руководителя аппарата регионального правительства. Настроения в истеблишменте URA.RU передал информированный источник. «Говорят, что [Чайников] уходит в ближайшее время. Вероятно, уже в начале октября», — поделился собеседник. Валерию Чайникову направлена просьба прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Слухи о том, что Чайников, якобы мечтающий о спокойной пенсии в кругу родных, вот-вот уйдет на заслуженный отдых, стабильно возникают последние несколько лет, но всякий раз обрываются сообщениями о том, что Чайникова якобы уговорили остаться. В команде Куйвашева у него особая роль: Чайников ведает его графиком, подготовкой переговоров, материалов к совещаниям и всех ключевых кадровых решений и что особенно важно для первого лица — почти ни с кем это не обсуждает (во всяком случае такой у Чайникова образ — прим. ред.). С Куйвашевым он знаком как минимум с начала 2000-х, когда будущий губернатор руководил администрацией поселка Пойковский в ХМАО, Чайников был начальником местной милиции. Затем работал судьей в Самаре. В Свердловскую область он приехал в 2012 году — сразу после того, как Куйвашев ее возглавил. До 2018 года Чайников был председателем областной избирательной комиссии, затем и перешел на должность замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства. На днях президент РФ Владимир Путин наградил Чайникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Потенциальным сменщиком топ-чиновника называют его молодого заместителя Ивана Детченю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева вновь обсуждают увольнение одного из самых доверенных его заместителей — Валерия Чайникова, руководителя аппарата регионального правительства. Настроения в истеблишменте URA.RU передал информированный источник. «Говорят, что [Чайников] уходит в ближайшее время. Вероятно, уже в начале октября», — поделился собеседник. Валерию Чайникову направлена просьба прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Слухи о том, что Чайников, якобы мечтающий о спокойной пенсии в кругу родных, вот-вот уйдет на заслуженный отдых, стабильно возникают последние несколько лет, но всякий раз обрываются сообщениями о том, что Чайникова якобы уговорили остаться. В команде Куйвашева у него особая роль: Чайников ведает его графиком, подготовкой переговоров, материалов к совещаниям и всех ключевых кадровых решений и что особенно важно для первого лица — почти ни с кем это не обсуждает (во всяком случае такой у Чайникова образ — прим. ред.). С Куйвашевым он знаком как минимум с начала 2000-х, когда будущий губернатор руководил администрацией поселка Пойковский в ХМАО, Чайников был начальником местной милиции. Затем работал судьей в Самаре. В Свердловскую область он приехал в 2012 году — сразу после того, как Куйвашев ее возглавил. До 2018 года Чайников был председателем областной избирательной комиссии, затем и перешел на должность замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства. На днях президент РФ Владимир Путин наградил Чайникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Потенциальным сменщиком топ-чиновника называют его молодого заместителя Ивана Детченю.