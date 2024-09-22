Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова. Видео

22 сентября 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Масляков умер 8 сентября, КВНшик был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище Фото: Анна Майорова © URA.RU На Новодевичьем кладбище неизвестный разгромил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы. Новость по теме Путь к «королю КВН» и неизлечимая болезнь: умер легендарный ведущий Александр Масляков «Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии», — сообщил telegram-канал. Охранники кладбища уже задержали нарушителя. Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Новодевичьем кладбище неизвестный разгромил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы. «Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии», — сообщил telegram-канал. Охранники кладбища уже задержали нарушителя. Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября.