Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова. Видео

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Масляков умер 8 сентября, КВНшик был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище Фото:

На Новодевичьем кладбище неизвестный разгромил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы.

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«Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии», — сообщил telegram-канал. Охранники кладбища уже задержали нарушителя.

Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября.

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На Новодевичьем кладбище неизвестный разгромил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы. «Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии», — сообщил telegram-канал. Охранники кладбища уже задержали нарушителя. Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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