Масляков умер 8 сентября, КВНшик был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище
На Новодевичьем кладбище неизвестный разгромил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы.
Новость по теме
«Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии», — сообщил telegram-канал. Охранники кладбища уже задержали нарушителя.
Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.