Челябинец ударил кулаком в висок 14-летнего подростка

22 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Челябинске после удара мужчины мальчик стукнулся о железо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б. «Наш ребенок гулял и когда начался дождь, компания друзей зашла в подъезд, где живет один из подростков. Из квартиры вышел мужчина и начал кричать на детей. Затем он ударил 14-летнего кулаком в висок», — рассказала «74.ру» родственница пострадавшего. По ее словам, от удара мальчик отлетел и ударился об железо. У него пошла кровь. В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали инцидент. Пострадавшему предстоит пройти медобследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б. «Наш ребенок гулял и когда начался дождь, компания друзей зашла в подъезд, где живет один из подростков. Из квартиры вышел мужчина и начал кричать на детей. Затем он ударил 14-летнего кулаком в висок», — рассказала «74.ру» родственница пострадавшего. По ее словам, от удара мальчик отлетел и ударился об железо. У него пошла кровь. В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали инцидент. Пострадавшему предстоит пройти медобследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.