Челябинец ударил кулаком в висок 14-летнего подростка

Житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б.
«Наш ребенок гулял и когда начался дождь, компания друзей зашла в подъезд, где живет один из подростков. Из квартиры вышел мужчина и начал кричать на детей. Затем он ударил 14-летнего кулаком в висок», — рассказала «74.ру» родственница пострадавшего. По ее словам, от удара мальчик отлетел и ударился об железо. У него пошла кровь.
В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали инцидент. Пострадавшему предстоит пройти медобследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.
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