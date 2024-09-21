21 сентября 2024

Челябинец ударил кулаком в висок 14-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Челябинске после удара мужчины мальчик стукнулся о железо Фото:

Житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б.

«Наш ребенок гулял и когда начался дождь, компания друзей зашла в подъезд, где живет один из подростков. Из квартиры вышел мужчина и начал кричать на детей. Затем он ударил 14-летнего кулаком в висок», — рассказала «74.ру» родственница пострадавшего. По ее словам, от удара мальчик отлетел и ударился об железо. У него пошла кровь.

В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали инцидент. Пострадавшему предстоит пройти медобследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

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Житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б. «Наш ребенок гулял и когда начался дождь, компания друзей зашла в подъезд, где живет один из подростков. Из квартиры вышел мужчина и начал кричать на детей. Затем он ударил 14-летнего кулаком в висок», — рассказала «74.ру» родственница пострадавшего. По ее словам, от удара мальчик отлетел и ударился об железо. У него пошла кровь. В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали инцидент. Пострадавшему предстоит пройти медобследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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