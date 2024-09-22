В Красноярском крае раскрыли причину отравления семьи и гибели детей

Причиной отравления семьи и гибели двух детей в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сообщили в управлении СК по региону.
«Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — заявили в управлении СК в беседе с ТАСС. В ведомстве отметили, что для точного установления причины смерти необходимы дополнительные исследования.
Следственные органы сообщили, что в настоящее время родители и один ребенок находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Расследование продолжается, при этом главной версией происшествия является употребление продуктов питания, содержащих неизвестное токсичное вещество. Ранее было сообщено о гибели троих детей из этой семьи, возраст которых составлял 6, 11 и 13 лет.
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