В Красноярском крае раскрыли причину отравления семьи и гибели детей

Причиной отравления семьи в Красноярском крае стал неустановленный токсин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщалось, что перед отравлением семья употребляла пельмени из магазина
Сообщалось, что перед отравлением семья употребляла пельмени из магазина Фото:

Причиной отравления семьи и гибели двух детей в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — заявили в управлении СК в беседе с ТАСС. В ведомстве отметили, что для точного установления причины смерти необходимы дополнительные исследования.

Следственные органы сообщили, что в настоящее время родители и один ребенок находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Расследование продолжается, при этом главной версией происшествия является употребление продуктов питания, содержащих неизвестное токсичное вещество. Ранее было сообщено о гибели троих детей из этой семьи, возраст которых составлял 6, 11 и 13 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной отравления семьи и гибели двух детей в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сообщили в управлении СК по региону. «Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — заявили в управлении СК в беседе с ТАСС. В ведомстве отметили, что для точного установления причины смерти необходимы дополнительные исследования. Следственные органы сообщили, что в настоящее время родители и один ребенок находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Расследование продолжается, при этом главной версией происшествия является употребление продуктов питания, содержащих неизвестное токсичное вещество. Ранее было сообщено о гибели троих детей из этой семьи, возраст которых составлял 6, 11 и 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...