Семья в Красноярском крае отравилась пельменями, погибло трое детей: что об этом известно

В больнице Красноярского края погибло трое детей из-за отравления пельменями
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В результате отравления пельменями в больнице Красноярского края скончались трое детей Фото:

В Красноярском крае семья, съев пельмени и курицу из местного магазина, получила сильное отравление. Трое детей скончались в больнице, родители и еще один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.

Что случилось

В селе Красная Сопка (Красноярский край) семья, в том числе четверо детей, ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT.

Трое детей погибли

Утром 22 сентября СК сообщил об еще одном погибшем ребенке. Ей оказалась 11-летняя девочка, которая скончалась в результате отравления. Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находятся родители и еще один ребенок.

СК изъял продукцию из магазина

После отравления целой семьи из сельского магазина были изъяты полуфабрикаты и курица, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. Сейчас следствие проводит экспертизу, чтобы установить вещество, которым отравились все члены семьи, в том числе допрашивает хозяина магазина.

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В Красноярском крае семья, съев пельмени и курицу из местного магазина, получила сильное отравление. Трое детей скончались в больнице, родители и еще один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. В селе Красная Сопка (Красноярский край) семья, в том числе четверо детей, ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, передает RT. Утром 22 сентября СК сообщил об еще одном погибшем ребенке. Ей оказалась 11-летняя девочка, которая скончалась в результате отравления. Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находятся родители и еще один ребенок. После отравления целой семьи из сельского магазина были изъяты полуфабрикаты и курица, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. Сейчас следствие проводит экспертизу, чтобы установить вещество, которым отравились все члены семьи, в том числе допрашивает хозяина магазина.
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