Детей избивают в свердловском реабилитационном центре

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в поселке Пионерский под Талицей (Свердловская область) двое подростков избили трех детей, также проживающих в этом центре, за якобы непосещение уроков. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно публикации в социальных сетях, двое несовершеннолетних нанесли удары руками и ногами по различным частям тела троим подросткам, также проживавшим в указанном центре, якобы за непосещение уроков. Один из несовершеннолетних проводил съемку происходящего на телефон», — говорится в telegram-канале ведомства.
Следственный комитет России проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростков, будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
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