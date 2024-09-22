22 сентября 2024

AP: Зеленский посетил завод США в сопровождении особой охраны

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Зеленский планирует пообщаться с президентом США после посещения завода
Зеленский планирует пообщаться с президентом США после посещения завода Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия в Пенсильвании. Предприятие производит один из самых необходимых видов боеприпасов для конфликта», — заявляет Associated Press. 

Согласно сообщению агентства, украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, а на них присутствовало очень большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

Ранее стало известно, что во время посещения США Зеленский посетит завод по производству оружия для ВСУ. После этого лидер Украины собирается встретиться с высшими чиновниками Вашингтона.

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Президент Украины Владимир Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Об этом сообщает агентство Associated Press. «Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия в Пенсильвании. Предприятие производит один из самых необходимых видов боеприпасов для конфликта», — заявляет Associated Press.  Согласно сообщению агентства, украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, а на них присутствовало очень большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат. Ранее стало известно, что во время посещения США Зеленский посетит завод по производству оружия для ВСУ. После этого лидер Украины собирается встретиться с высшими чиновниками Вашингтона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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