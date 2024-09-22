Президент Украины Владимир Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия в Пенсильвании. Предприятие производит один из самых необходимых видов боеприпасов для конфликта», — заявляет Associated Press.
Согласно сообщению агентства, украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, а на них присутствовало очень большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.
Ранее стало известно, что во время посещения США Зеленский посетит завод по производству оружия для ВСУ. После этого лидер Украины собирается встретиться с высшими чиновниками Вашингтона.
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