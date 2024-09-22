Озвучены сроки строительства наземного метро в Екатеринбурге, но есть проблема

Мэр Орлов: строить наземное метро в Екатеринбурге начнут в 2025 году

Пока задумка только на макетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство железнодорожной линии от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово» начнется в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Информацию о том, что Москва выделит финансирование на реализацию проекта, он получил от своего друга, замгендиректора РЖД Ивана Колесникова, экс-начальника СвЖД. Они встречались в Екатеринбурге в начале сентября. «Есть хорошие, позитивные движения по нашему проекту наземного метро на федеральном уровне. Думаю, что в 2025 году начнем [строительство „Новокольцовского“ маршрута]», — анонсировал Орлов. Землю под новую линию администрация зарезервировала еще в 2023-м.

Протяженность участка «Компрессорный завод — аэропорт Кольцово» составила десять километров. На маршруте организуют пять остановок. «Маршрут „Новокольцовский“ — это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут „Юго-западный“ и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами», — описывал мэр в 2023 году.

На то, чтобы взять Екатеринбург в железнодорожное кольцо и связать отдаленные районы рельсами, уйдет не меньше 100 миллиардов рублей. Эту сумму Алексей Орлов называл в 2022-м.

По словам мэра, сейчас в городе есть серьезная проблема, связанная с загрузкой дорог. «Чтобы увеличить количество внутригородских поездов, нужно искать окна [в расписании]. Это такая непростая задача, поскольку идет очень много грузового транспорта в связи со всем известными событиями», — аккуратно объяснил Орлов.

Так будет выглядеть линия от Компрессорного до Кольцово Фото: telegram-канал Алексея Орлова