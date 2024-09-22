The Irish Times: Россия ликвидировала элитного военного из Ирландии в зоне СВО

Российская армия ликвидировала в ходе спецоперации элитного бывшего рейнджера из Ирландии. Об этом сообщили источники.
«Бывший элитный ирландский солдат погиб в бою на Украине. Он был убит в четверг, хотя неясно, найдены его останки или нет», — передает The Irish Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, погибший был членом рейнджерского крыла Сил обороны, а также имел значительный боевой опыт в Украине. Уточняется, что возраст убитого ирландца около 20 лет. Он уже получал ранения на Украине.
Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
В зоне СВО ранее был убит английский наемник. Речь идет от 52-летнем британце по имени Джей Мораис, который вступил в интернациональный легион для ведения боевых действий с армией России, передает RT.
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