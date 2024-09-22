22 сентября 2024

The Irish Times: Россия ликвидировала элитного военного из Ирландии в зоне СВО

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Ирландского наемника ликвидировали в ходе спецоперации
Ирландского наемника ликвидировали в ходе спецоперации Фото:

Российская армия ликвидировала в ходе спецоперации элитного бывшего рейнджера из Ирландии. Об этом сообщили источники.

«Бывший элитный ирландский солдат погиб в бою на Украине. Он был убит в четверг, хотя неясно, найдены его останки или нет», — передает The Irish Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, погибший был членом рейнджерского крыла Сил обороны, а также имел значительный боевой опыт в Украине. Уточняется, что возраст убитого ирландца около 20 лет. Он уже получал ранения на Украине.

Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

В зоне СВО ранее был убит английский наемник. Речь идет от 52-летнем британце по имени Джей Мораис, который вступил в интернациональный легион для ведения боевых действий с армией России, передает RT.

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Российская армия ликвидировала в ходе спецоперации элитного бывшего рейнджера из Ирландии. Об этом сообщили источники. «Бывший элитный ирландский солдат погиб в бою на Украине. Он был убит в четверг, хотя неясно, найдены его останки или нет», — передает The Irish Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, погибший был членом рейнджерского крыла Сил обороны, а также имел значительный боевой опыт в Украине. Уточняется, что возраст убитого ирландца около 20 лет. Он уже получал ранения на Украине. Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В зоне СВО ранее был убит английский наемник. Речь идет от 52-летнем британце по имени Джей Мораис, который вступил в интернациональный легион для ведения боевых действий с армией России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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