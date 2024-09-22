Вице-мэр Сургута написала заявление об отставке

Вице-мэр Сургута (ХМАО) по социальным вопросам Анна Томазова покидает пост. По данным источников URA.RU, она написала заявление на отпуск с последующим увольнением.
«Несмотря на то что Томазова не входила в клан лангепасской команды экс-мэра Андрея Филатова, ей не удалось сохраниться в администрации. Она ушла в отпуск с последующим увольнением. Говорят, что Томазова уже получила несколько предложений и без работы не останется», — сообщил инсайдер.
Отставку чиновницы подтвердили в пресс-службе мэрии Сургута. Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.
Ее кресло прочат бывшему заму директора окружного департамента культуры Владимиру Фризену. Летом 2024 года он получил работу в мэрии, став советником главы Сургута Максима Слепова.
Ранее URA.RU сообщало о планирующейся отставке Томазовой. Инсайд агентства подтвердился.
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