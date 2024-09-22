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20 сентября 2024

Вице-мэр Сургута написала заявление об отставке

Замглавы Сургута по соцвопросам Томазова ушла в отпуск с последующим увольнением
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Томазова покидает пост вице-мэра Сургута по соцвопросам
Анна Томазова покидает пост вице-мэра Сургута по соцвопросам Фото:

Вице-мэр Сургута (ХМАО) по социальным вопросам Анна Томазова покидает пост. По данным источников URA.RU, она написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

«Несмотря на то что Томазова не входила в клан лангепасской команды экс-мэра Андрея Филатова, ей не удалось сохраниться в администрации. Она ушла в отпуск с последующим увольнением. Говорят, что Томазова уже получила несколько предложений и без работы не останется», — сообщил инсайдер.

Отставку чиновницы подтвердили в пресс-службе мэрии Сургута. Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.

Ее кресло прочат бывшему заму директора окружного департамента культуры Владимиру Фризену. Летом 2024 года он получил работу в мэрии, став советником главы Сургута Максима Слепова.

Ранее URA.RU сообщало о планирующейся отставке Томазовой. Инсайд агентства подтвердился.

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Вице-мэр Сургута (ХМАО) по социальным вопросам Анна Томазова покидает пост. По данным источников URA.RU, она написала заявление на отпуск с последующим увольнением. «Несмотря на то что Томазова не входила в клан лангепасской команды экс-мэра Андрея Филатова, ей не удалось сохраниться в администрации. Она ушла в отпуск с последующим увольнением. Говорят, что Томазова уже получила несколько предложений и без работы не останется», — сообщил инсайдер. Отставку чиновницы подтвердили в пресс-службе мэрии Сургута. Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования. Ее кресло прочат бывшему заму директора окружного департамента культуры Владимиру Фризену. Летом 2024 года он получил работу в мэрии, став советником главы Сургута Максима Слепова. Ранее URA.RU сообщало о планирующейся отставке Томазовой. Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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