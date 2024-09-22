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МЧС ХМАО предупредило о штормовом ветре, сильном дожде и понижении температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО температура опустится до -1 градуса
В ХМАО температура опустится до -1 градуса Фото:

В ХМАО 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального МЧС, местами в округе установится температура до -1 градуса, будет идти сильный дождь, а ветер достигнет 18-23 метров в секунду.

«На 23 сентября в Югре прогнозируются неблагоприятные погодные явления… Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: сильный дождь, сильный ветер — порывами до 18-23 метров в секунду. Температура ночью: +5,+10 градусов, местами по северо-западу до -1 градуса; днем: +6,+11 градусов», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС убедительно просят быть осторожными. Жителям и гостям города стоит опасаться нависающих конструкций и деревьев, ограничить поездки на транспорте, внимательно следить за детьми и оставаться в помещениях, по возможности.

Ранее синоптики спрогнозировали в ХМАО первый снег. В Сургуте он ожидается 25 сентября.

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В ХМАО 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального МЧС, местами в округе установится температура до -1 градуса, будет идти сильный дождь, а ветер достигнет 18-23 метров в секунду. «На 23 сентября в Югре прогнозируются неблагоприятные погодные явления… Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: сильный дождь, сильный ветер — порывами до 18-23 метров в секунду. Температура ночью: +5,+10 градусов, местами по северо-западу до -1 градуса; днем: +6,+11 градусов», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС убедительно просят быть осторожными. Жителям и гостям города стоит опасаться нависающих конструкций и деревьев, ограничить поездки на транспорте, внимательно следить за детьми и оставаться в помещениях, по возможности. Ранее синоптики спрогнозировали в ХМАО первый снег. В Сургуте он ожидается 25 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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