МЧС ХМАО предупредило о штормовом ветре, сильном дожде и понижении температуры

В ХМАО 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального МЧС, местами в округе установится температура до -1 градуса, будет идти сильный дождь, а ветер достигнет 18-23 метров в секунду.
«На 23 сентября в Югре прогнозируются неблагоприятные погодные явления… Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: сильный дождь, сильный ветер — порывами до 18-23 метров в секунду. Температура ночью: +5,+10 градусов, местами по северо-западу до -1 градуса; днем: +6,+11 градусов», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС убедительно просят быть осторожными. Жителям и гостям города стоит опасаться нависающих конструкций и деревьев, ограничить поездки на транспорте, внимательно следить за детьми и оставаться в помещениях, по возможности.
Ранее синоптики спрогнозировали в ХМАО первый снег. В Сургуте он ожидается 25 сентября.
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